Shalimar Agencies ने बदला कंपनी का नाम, शेयर दे चुका 725% का मल्टीबैगर रिटर्न

भारतीय शेयर बाजार (Stock Market India) में एक बड़ी कॉरपोरेट खबर आई है। शालीमार एजेंसीज लिमिटेड (Shalimar Agencies Ltd) ने 11 अगस्त 2025 से अपना नाम बदलकर अब स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स लिमिटेड (Spice Lounge Food Works Ltd) कर लिया है। यह बदलाव लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स (LODR) Regulations, 2015 के तहत किया गया है।

कंपनी ने बताया कि अब BSE और BOLT Plus सिस्टम पर इसका Scrip ID और शॉर्ट नेम दोनों "SPICELOUNG" हो गए हैं। यह जानकारी कंपनी ने 5 अगस्त 2025 को स्टॉक एक्सचेंज को दी थी।

14 अगस्त को होगी बोर्ड मीटिंग

कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 14 अगस्त 2025 को शाम 5 बजे होगी। इसमें जून 2025 तिमाही (Q1 FY26) के अनऑडिटेड स्टैंडअलोन और कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर चर्चा होगी।

Spice Lounge Food Works Ltd रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करती है। इसका मकसद ग्राहकों को बेहतर डाइनिंग एक्सपीरियंस देना है, जिसमें ऑथेंटिक फ्लेवर और मॉडर्न कुकिंग स्टाइल का मिक्जर हो। कंपनी कैजुअल से लेकर फाइन डाइनिंग तक, हर तरह के ग्राहकों को टारगेट करती है और आने वाले समय में स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर अपना नेटवर्क बढ़ाने की योजना रखती है।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस

कंपनी का मार्केट कैप ₹2,646 करोड़ है। इसके शेयर ने पिछले 52 हफ्तों के लो लेवल ₹4.60 से अब तक 725% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। FY25 में कंपनी ने ₹105 करोड़ की नेट सेल्स और ₹6 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया।