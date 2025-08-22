scorecardresearch
₹15 से नीचे वाला स्मॉल-कैप शेयर पांच दिन से कर रहा कमाल, फिर लगा अपर सर्किट

₹15 से नीचे वाला स्मॉल-कैप शेयर पांच दिन से कर रहा कमाल, फिर लगा अपर सर्किट

Osia Hyper Retail Ltd के शेयर ₹11 से ऊपर की गिरावट से उबरकर अब जोरदार रिकवरी दिखा रहा है। कंपनी के स्टॉक में लगातार पांच दिन से अपर सर्किट लग रहा है।

Priyanka Kumari
Aug 22, 2025
Upper Circuit Share
Upper Circuit Share

शेयर बाजार (Stock Market) में इन दिनों एक स्मॉल-कैप शेयर ने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ₹15 से नीचे मिलने वाला यह शेयर लगातार पांच दिनों से अपर सर्किट (Upper Circuit) में बंद हो रहा है। हम बात कर रहे हैं Osia Hyper Retail Ltd की, जो हाल ही में ₹11 से ऊपर की गिरावट से उबरकर अब जोरदार रिकवरी दिखा रहा है।

शुक्रवार को NSE पर Osia Hyper Retail का शेयर ₹14.41 पर खुला, जो पिछले बंद भाव ₹13.73 से करीब 5% ज्यादा था। इसी वजह से यह शेयर एक बार फिर से अपर सर्किट में फंस गया। लगातार पांच ट्रेडिंग सेशंस में यह शेयर 21% से ज्यादा चढ़ चुका है। जिन निवेशकों ने पिछले हफ्ते ₹11.31 के करीब खरीदारी की थी, उनके लिए यह स्टॉक फिलहाल फायदे का सौदा साबित हो रहा है।

अगर लंबे समय का चार्ट देखें तो यह शेयर अभी भी अपने 52-वीक हाई से बहुत नीचे है। सितंबर 2024 में Osia Hyper Retail ₹50.45 के भाव तक पहुंचा था। लेकिन उसके बाद मार्केट में आई गिरावट और करेक्शन की वजह से यह स्टॉक लगातार नीचे आता गया और पिछले हफ्ते ₹11.31 तक फिसल गया। हालांकि अब इसमें धीरे-धीरे रिकवरी देखने को मिल रही है।

कंपनी ने हाल ही में एक्सचेंज को मॉनिटरिंग एजेंसी रिपोर्ट (Monitoring Agency Report) सौंपी थी, जो जून 2025 तिमाही से जुड़ी है। यह रिपोर्ट Osia Hyper Retail की प्रेफरेंशियल इश्यू (Preferential Issue) पर आधारित थी। 

क्रिसिल रेटिंग्स (CRISIL Ratings) ने साफ किया है कि कंपनी ने फंड्स का इस्तेमाल उसी उद्देश्य के लिए किया है, जिसके लिए यह जुटाए गए थे। इसका मतलब है कि कंपनी अपने बिजनेस और निवेश की दिशा में सही ट्रैक पर आगे बढ़ रही है।

जब किसी कंपनी के ऊपर रेटिंग एजेंसी पॉजिटिव रिपोर्ट देती है तो बाजार में निवेशकों का भरोसा बढ़ जाता है। यही वजह है कि Osia Hyper Retail जैसे छोटे शेयर में भी लगातार खरीदारी हो रही है। कम कीमत और लगातार अपर सर्किट लगने की वजह से छोटे निवेशक भी इस शेयर में दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Priyanka Kumari
Aug 22, 2025