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Newsशेयर बाज़ारबाजार की तेजी के बीच 10% उछला ये पेनी स्टॉक! शेयर प्राइस 50 रुपये से कम - आपका दांव है?

बाजार की तेजी के बीच 10% उछला ये पेनी स्टॉक! शेयर प्राइस 50 रुपये से कम - आपका दांव है?

बीएसई पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक सुबह सुबह 10:20 बजे तक कंपनी के 2,75,417 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। आज यह शेयर बीएसई पर 40.86 रुपये पर ट्रेडिंग के लिए खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 44.55 रुपये को टच किया है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Apr 29, 2026 10:56 IST
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Penny Stock: 1,068.40 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप कंपनी, एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (MIC Electronics Ltd) के शेयर में आज 10% की रैली देखने को मिली है।

सुबह 10:48 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 9.23% या 3.74 रुपये की तेजी के साथ 44.24 रुपये पर कारोबार कर रहा था और एनएसई पर स्टॉक 9.10% या 3.69 रुपये चढ़कर 44.25 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। 

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बीएसई पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक सुबह सुबह 10:20 बजे तक कंपनी के 2,75,417 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। आज यह शेयर बीएसई पर 40.86 रुपये पर ट्रेडिंग के लिए खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 44.55 रुपये को टच किया है।

मजबूत रहे थे Q4 नतीजे

कंपनी ने मार्च तिमाही के नतीजों में बताया था कि Q4FY26 में उसका परिचालन से राजस्व 50.79 करोड़ रुपये रहा जो पिछले साल की इसी तिमाही में 12.63 करोड़ रुपये था। मार्च तिमाही में कंपनी का कुल खर्च बढ़कर 40.24 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 11.34 करोड़ रुपये था। अगर प्रॉफिट की बात करें तो Q4 में कंपनी का प्रॉफिट 18.41 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 1.42 करोड़ रुपये था।

हाल ही में रेलवे से मिला था बड़ा ऑर्डर

कंपनी ने हाल ही में अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे (CR) जोन के नागपुर डिवीजन के सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन विभाग से एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है।

यह ऑर्डर वर्धा स्टेशन पर टेलीकॉम एसेट्स और पैसेंजर सुविधाओं (IPIS) की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग से जुड़ा है। इस प्रोजेक्ट की कुल वैल्यू करीब 1.12 करोड़ रुपये है और इसे 6 महीने के भीतर पूरा करना होगा।

इसके अलावा कंपनी ने यह भी बताया कि उसे भारतीय रेलवे के साउदर्न रेलवे (SR) जोन के सलेम डिवीजन से एक LOA वैरिएशन ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर अमृत भारत योजना के तहत तिरुपत्तूर, समलपट्टी, मोरप्पुर, बोम्मिडी और सलेम स्टेशनों पर पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाने से जुड़ा है। इसके साथ ही इन सिस्टम्स के 5 साल तक रखरखाव (CAMC) का काम भी शामिल है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Apr 29, 2026