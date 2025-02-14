Small Cap Index: शेयर बाजार में स्मॉल कैप इंडेक्स को सबसे ज्यादा नुकसान! अब क्या करें?

Small Cap Index: भारतीय इक्विटी बाजार में जारी गिरावट के बीच स्मॉलकैप शेयरों को सबसे ज्यादा झटका लगा है। BSE Smallcap इंडेक्स एक हफ्ते में 9% तक गिरा है तो वहीं Nifty Smallcap इंडेक्स इस दौरान 8.69% तक गिरा है।

आज निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स लगातार सातवें कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। तीसरी तिमाही की कमजोर आय, ट्रम्प टैरिफ और FII आउटफ्लो के कारण बाजार आज टूटा है। शेयर बाजार के मौजूदा गिरावट में लार्जकैप और मिडकैप शेयरों की तुलना में स्मॉलकैप शेयरों में सबसे अधिक गिरावट आई है।

स्मॉल कैप की तुलना में ज्यादा सुरक्षित माने जाने वाले, बीएसई मिडकैप इंडेक्स एक हफ्ते में 7.71% तक गिरा है। वहीं Nifty Midcap इंडेक्स भी पिछले 1 हफ्ते में 7.45% तक गिरा है।

बिजनेस टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के डॉ. वी के विजयकुमार ने कहा कि मिड और स्मॉल कैप की तुलना में लार्जकैप के पक्ष में बाजार की पसंद जारी रहेगी। स्मॉलकैप और लार्जकैप की तुलना में कम आकर्षक रिटर्न वाले लार्जकैप शेयरों को सबसे सुरक्षित दांव माना जाता है, लेकिन मौजूदा गिरावट में उन्हें काफी कम नुकसान हुआ है।

आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते में BSE Largecap इंडेक्स 3.57% गिरा है।

कब तक आ सकती है तेजी?

केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड के श्रीदत्त भंडवालदार ने कहा कि लार्ज-कैप का वैल्यूएशन उचित स्तर पर आ गया है, वित्त वर्ष 2027 की आय के लगभग 18.5x पर कारोबार हो रहा है, जबकि मिड-कैप और स्मॉल-कैप ऐतिहासिक एवरेज से 15-20% ऊपर बने हुए हैं। भंडवालदार ने कहा कि उम्मीद है कि ब्रॉर्डर मार्केट में अगली कुछ तिमाहियों में सुधार देखने को मिल सकता है।

फिनावेन्यू के फंड मैनेजर अभिषेक जयसवाल ने कहा कि लेटेस्ट तिमाही नतीजे इस बात की पुष्टि करते हैं कि स्मॉल कैप शेयरों ने न केवल बाजार की गति में बल्कि बुनियादी मैट्रिक्स पर भी लार्ज कैप से अच्छा प्रदर्शन किया है।

क्या करें निवेशक?

फिनावेन्यू के फंड मैनेजर अभिषेक जयसवाल ने कहा कि निवेशकों को लार्ज और स्मॉल दोनों कैप में स्ट्रैटजिक एलोकेशन कर अपने पोर्टफोलियों को बैलेंस करना चाहिए ताकी कम अस्थिर रिटर्न मिल सके।

निवेशक इन फैक्टर्स का रखें ध्यान

फिनावेन्यू के फंड मैनेजर अभिषेक जयसवाल ने कहा कि बाजार में इस अस्थिरता के बीच निवेशकों को सरकार की नीतियों, कंपनी की कमाई कॉल, तिमाही रिजल्ट और प्रमुख ग्लोबल आर्थिक विकास पर बारीकी से नज़र रखनी चाहिए। ये सभी फैक्टर्स बाज़ार के चाल पर प्रभाव डाल सकते हैं।