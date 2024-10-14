Skipper Share Price: ये मल्टीबैगर स्टॉक 600 रुपये के पार पहुंचा

ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज द्वारा मल्टीबैगर स्टॉक पर Buy Call के साथ कवरेज शुरू करने के बाद स्किपर लिमिटेड के शेयरों ने सोमवार को पहली बार 600 रुपये का आंकड़ा पार किया। बीएसई पर शेयर 12.81% चढ़कर 619.20 रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। बीएसई पर कुल 2.03 लाख शेयरों ने 12.06 करोड़ रुपये का कारोबार किया।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इस शेयर के लिए 635 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कहा,

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कहा, "कंपनी की 58.4 बिलियन रुपये की ऑर्डरबुक (वित्त वर्ष 2024 का 1.8 गुना राजस्व) और मजबूत बोली पाइपलाइन 2 साल के लिए विजिबिलिटी प्रदान करती है। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने इस शेयर को 'खरीदें' की सलाह दी है। इसने 650 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य मूल्य निर्धारित किया है। एक्सिस सिक्योरिटीज भी इस शेयर पर तेजी की उम्मीद कर रही है। चालू सत्र में इसका 600 रुपये का लक्ष्य हासिल हो गया है।

एक्सिस सिक्योरिटीज ने कहा, "भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की एकमात्र एकीकृत ट्रांसमिशन एवं वितरण (टीएंडडी) कंपनी के रूप में, स्किपर इस क्षेत्र में बढ़ती मांग का लाभ उठाने के लिए स्थिति में है।"

"ब्रोकरेज के पास वर्तमान में हाई-वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों में 10%-15% बाजार हिस्सेदारी है। स्किपर भारत में पॉलिमर क्षेत्र (पाइप और फिटिंग) में भी एक अग्रणी ब्रांड है, जिसकी क्षमता 62,000 MTPA है। यह टेलीकॉम टावर और रेलवे स्ट्रक्चर भी बनाती है।

स्किपर लिमिटेड पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तथा पॉलीमर सेगमेंट में अग्रणी कंपनियों में से एक है। इसकी अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति लैटिन अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका जैसे महाद्वीपों में फैली हुई है और यह 40 से अधिक देशों में फैली हुई है, जिसमें पावर ट्रांसमिशन और टेलीकॉम टावर और पोल, ईपीसी, मोनोपोल और रेलवे विद्युतीकरण जैसे क्षेत्र शामिल हैं।