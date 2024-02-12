SJVN Limited के शेयरों में सोमवार के कारोबार में लगातार दूसरे सत्र में भारी गिरावट जारी रही। स्टॉक आज 20 फीसदी टूटकर 112.50 रुपये के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया। इस भाव पर दो कारोबारी सत्रों में यह 25.32 फीसदी टूट चुका है। फिर भी, पिछले एक साल में मल्टीबैगर काउंटर में 249.92 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। तकनीकी सेटअप पर, काउंटर पर समर्थन 112 रुपये पर देखा जा सकता है। प्रतिरोध 120 रुपये पर पाया जा सकता है, इसके बाद 140 रुपये का स्तर देखा जा सकता है।

टिप्स2ट्रेड्स के एआर रामचंद्रन ने कहा, "एसजेवीएन स्टॉक की कीमत 140 रुपये पर मजबूत प्रतिरोध के साथ दैनिक चार्ट पर मंदी की स्थिति में दिख रही है। 112 रुपये के समर्थन के नीचे दैनिक बंद होने पर निकट अवधि में 93 रुपये तक पहुंच सकता है।"

डीआरएस फिनवेस्ट के संस्थापक रवि सिंह ने कहा, "तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद दैनिक चार्ट पर स्टॉक कमजोर दिख रहा है और यह 99 रुपये के स्तर तक फिसल सकता है। प्रतिरोध 120 रुपये पर होगा।"

एसजेवीएन बिजली उत्पादन और बिजली उत्पादन के लिए टैरिफ के व्यवसाय में लगा हुआ है। कंपनी तीन प्रमुख उत्पादों और सेवाओं का निर्माण और प्रदान करती है: बिजली उत्पादन (हाइड्रो, पवन और सौर), परामर्श और ट्रांसमिशन। इसके व्यवसायों में थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पावर ट्रांसमिशन, कंसल्टेंसी और पावर ट्रेडिंग शामिल हैं।

(अस्वीकरण: बिजनेस टुडे केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए शेयर बाजार समाचार प्रदान करता है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। पाठकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।)