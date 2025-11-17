इस लॉजिस्टिक स्टॉक ने 5 साल में दिया 1400% से ज्यादा रिटर्न! Q2 रिजल्ट के बाद रडार पर आया शेयर- Details

Small Cap Stock: लॉजिस्टिक सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, सिंधु ट्रेड लिंक्स लिमिटेड (Sindhu Trade Links Ltd) ने हाल ही में अपने सितंबर तिमाही (Q2FY26) के नतीजों को जारी किया है जिसके बाद आज शेयर में हलचल देखने को मिल रही है। कंपनी का मार्केट कैप 3,626.62 करोड़ रुपये का है।

सिंधु ट्रेड लिंक्स लिमिटेड के सितंबर 2025 तिमाही के नतीजे काफी कमजोर रहे। कंपनी की बिक्री 66.36% गिरकर ₹124.33 करोड़ पर आ गई, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में बिक्री ₹369.55 करोड़ थी।

कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 90.72% की भारी गिरावट के साथ ₹116.54 करोड़ से घटकर सिर्फ ₹10.82 करोड़ रह गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) -1.63% रहा, जबकि पिछले साल यह -25.06% था।

इसी तरह PBDT 89% और PBT में भी 90% की गिरावट देखने को मिली।

5 साल में 1400% से ज्यादा रिटर्न

इस शेयर ने निवेशकों को बीते 6 महीने में 14% का रिटर्न दिया है। इसके अलावा शेयर ने पिछले 5 साल में निवेशकों को 1457.62 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

सिंधु ट्रेड लिंक्‍स के बारे में

सिंधु ट्रेड लिंक्‍स लिमिटेड परिवहन, लॉजिस्टिक्स, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में काम करती है। कंपनी देश-विदेश में कोयला खनन और ट्रेडिंग सेवाएं भी देती है।

इसका मुख्य फोकस इन्फ्रास्ट्रक्चर और भारी उद्योगों से जुड़े कामों पर रहता है। हाल के वर्षों में कंपनी ने अपने बिजनेस को डायवर्सिफाई किया है और ओवरसीज प्रोजेक्ट्स में भी भागीदारी बढ़ाई है।

इसके अलावा, कंपनी सार्वजनिक और प्राइवेट सेक्टर के साथ कई लॉन्ग-टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करती है।

Sindhu Trade Links Share Price

कंपनी का शेयर खबर लिखे जानें तक सुबह 11 बजे तक बीएसई पर 1.01% या 0.24 रुपये गिरकर 23.52 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।