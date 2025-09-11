scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारइस फार्मा स्टॉक में छप्परफाड़ तेजी! 16% चढ़ा शेयर - जल्द ही मिलने वाला है डिविडेंड, 16 सितंबर है RECORD DATE

इस फार्मा स्टॉक में छप्परफाड़ तेजी! 16% चढ़ा शेयर - जल्द ही मिलने वाला है डिविडेंड, 16 सितंबर है RECORD DATE

बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स की इस कंपनी के शेयर में आज 16% की तेजी देखने को मिल रही है। खबर लिखे जानें तक दोपहर 12:05 बजे तक शेयर एनएसई पर 16.59% या 5.23 रुपये चढ़कर 36.75 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 11, 2025 12:22 IST

Stock in Focus: फार्मा सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Sigachi Industries Ltd) के शेयरों में आज छप्परफाड़ तेजी देखने को मिल रही है। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स की इस कंपनी के शेयर में आज 16% की तेजी देखने को मिल रही है।
खबर लिखे जानें तक दोपहर 12:05 बजे तक शेयर एनएसई पर 16.59% या 5.23 रुपये चढ़कर 36.75 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 16.01% या 5.05 रुपये चढ़कर 36.60 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

क्यों आई तेजी?

स्टॉक में यह तेजी हेवी ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण आई है। सुबह 11:19 बजे तक कंपनी के 37,17,715 (37 लाख) इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

जल्दी ही मिलने वाला है डिविडेंड

कंपनी ने हर शेयर पर 0.10 रुपये के डिविडेंड देने की घोषणा की है जिसके लिए रिकॉर्ड डेट आगामी 16 सितंबर है।

Sigachi Industries Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले अगस्त 2024 में भी 0.10 रुपये का डिविडेंड दिया था। इससे पहले अगस्त 2023 और अगस्त 2022 में कंपनी ने 1-1 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Sigachi Industries Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 16 प्रतिशत से अधिक और पिछले 2 हफ्ते में 19 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि यह शेयर पिछले 3 महीने में 34 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 3 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

Sigachi Industries एक फार्मा और फूड इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी है, जो माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज (MCC) बनाती है। ये एक तरह का पाउडर होता है जो दवाओं और फूड प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है। कंपनी की शुरुआत 1989 में हुई थी और इसके प्लांट हैदराबाद, गुजरात और जम्मू में हैं। इसकी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल दवा, खाना, कॉस्मेटिक्स और हेल्थ सप्लीमेंट्स में होता है। Sigachi अपने सेगमेंट में एक लीडिंग कंपनी मानी जाती है और एक्सपोर्ट भी करती है। यह एक स्मॉल कैप स्टॉक है, जिसमें लंबे समय के लिए ग्रोथ की संभावना मानी जाती है।


 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 11, 2025