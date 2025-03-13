scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारSigachi Industries और Indian Navy ने मिलाया हाथ, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए शुरू किया ‘Vizag Navy Marathon'

Sigachi Industries और Indian Navy ने मिलाया हाथ, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए शुरू किया ‘Vizag Navy Marathon'

Sigachi Industries Limited ने INS Kalinga (Indian Navy) के साथ एक MoU साइन किया है। आर्टिकल में इस MOU के बारे में विस्तार से जानते हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Mar 13, 2025 15:01 IST

Sigachi Industries Limited ने INS Kalinga (Indian Navy) के साथ एक MoU (Memorandum of Understanding) साइन किया है। इसका उद्देश्य स्वस्थ जीवनशैली (Healthy Living) को बढ़ावा देना है। इस पहल के तहत ‘Vizag Navy Marathon Promo cum Conditioning Programme’ का आयोजन होगा, जो मार्च 2025 से अक्टूबर 2025 तक हर महीने के दूसरे रविवार को विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा।

इस पहल का उद्देश्य क्या है?

यह प्रोग्राम फिटनेस, हेल्थ अवेयरनेस और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देगा। इसमें संरचित फिटनेस इवेंट्स, ट्रेनिंग सेशन और हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स शामिल होंगे। यह पहल लोगों को एक स्वस्थ और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। Sigachi Industries, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने पर फोकस है।

Sigachi Industries के CEO अमित राज सिन्हा ने कहा कि हम INS Kalinga के साथ मिलकर विशाखापट्टनम के नागरिकों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करने को लेकर उत्साहित हैं। यह पहल न केवल फिटनेस को बढ़ावा देगी, बल्कि एक मजबूत और खुशहाल समाज के निर्माण में भी मदद करेगी।

INS Kalinga के कमांडिंग ऑफिसर कमोडोर एस.पी. पटेल ने कहा INS Kalinga को Sigachi Industries के साथ इस शानदार पहल का हिस्सा बनकर गर्व हो रहा है। यह कार्यक्रम सिर्फ फिटनेस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लोगों में अनुशासन, टीम वर्क और दृढ़ संकल्प जैसे गुणों को भी बढ़ावा देगा।

Sigachi Industries के बारे में

Sigachi Industries Limited एक ग्लोबल फार्मास्युटिकल कंपनी है, जो API (Active Pharmaceutical Ingredients), एक्सिपिएंट्स, विटामिन-मिनरल ब्लेंड्स और ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट (O&M) सर्विसेज में आगे है। कंपनी के तेलंगाना, गुजरात और कर्नाटक में 5 अत्याधुनिक प्रोडक्शन सेंटर हैं। कंपनी का संचालन UAE और USA में भी फैला हुआ है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
