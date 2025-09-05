सिन गुड्स पर 40% GST के अलावा अतिरिक्त टैक्स लगने की खबर से लुढ़का ITC, VST इंडस्ट्रीज और वरुण बेवरेजेज का शेयर

GST impact: शुक्रवार को ITC, VST इंडस्ट्रीज और वरुण बेवरेजेज के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। इसकी वजह एक रिपोर्ट रही, जिसमें कहा गया है कि सरकार 'सिन गुड्स' (जैसे तंबाकू, कोल्ड ड्रिंक्स आदि) पर प्रस्तावित 40% टैक्स के अलावा भी अतिरिक्त टैक्स लगाने की तैयारी में है।

CBIC (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड) के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने बिजनेस स्टैंडर्ड को दिए इंटरव्यू में कहा कि सरकार सिन गुड्स पर 40% टैक्स के अलावा भी अतिरिक्त टैक्स लगाएगी, भले ही मुआवजा सेस के लिए लिया गया कर्ज चुका दिया गया हो।

यह खबर सिन गुड्स से जुड़ी कंपनियों के लिए लगातार दूसरा झटका है। इससे पहले बुधवार को GST काउंसिल ने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर टैक्स 28% से बढ़ाकर 40% करने का फैसला किया था, जिससे इन कंपनियों के शेयर पहले ही दबाव में आ गए थे।

खबर लिखे जानें तक ITC का शेयर दोपहर 12:01 बजे तक 2.27% या 9.45 रुपये गिरकर 406.40 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

PepsiCo की बॉटलिंग कंपनी वरुण बेवरेजेज का शेयर इस समय तक 2.86% या 14 रुपये गिरकर 475.45 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

VST Industries का शेयर 1.77% या 4.85 रुपये गिरकर 268.60 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

आईटीसी का शेयर आज बीएसई पर ट्रेडिंग के लिए 415.20 रुपये पर खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे लो 405.60 रुपये को टच किया है।

वरुण बेवरेजेज का शेयर आज बीएसई पर 490.20 रुपये पर खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे लो 474 रुपये को टच कर लिया है।

VST Industries का शेयर आज बीएसई पर 275 रुपये खुला था और अभी तक इसने अपना इंड्राडे लो 268 रुपये को टच कर लिया है।