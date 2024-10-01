scorecardresearch
IREDA Share: एक्सचेंज के फैसले शेयर धड़ाम, आगे गिरावट जारी रहेगी?

रिटेल निवेशकों के पसंदीदा स्टॉक Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA) के शेयरों में गिरावट का दौर जारी है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 20 प्रतिशत नीचे आ चुका है। ऐसे में 3 अहम सवाल हैं। पहला - स्टॉक में गिरावट क्यों है? दूसरा - क्या इन लेवल्स से निकल जाना चाहिए? तीसरा - ये खरीदारी का मौका है?

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Oct 1, 2024 13:53 IST

 3 अहम सवाल- पहला - स्टॉक में गिरावट क्यों है? दूसरा - क्या इन लेवल्स से निकल जाना चाहिए? तीसरा - ये खरीदारी का मौका है? 

स्टॉक में गिरावट क्यों?

IREDA का 52 वीक हाई करीब 310 प्रति शेयर है। इन लेवल से स्टॉक में लगातार गिरावट जारी है। इंट्रा डे के दौरान भी स्टॉक करीब डेढ प्रतिशत तक टूट गया। अब यहां सवाल है कि गिरावट क्यों आई? तो मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि कंपनी का शेयर ASM स्टेज-1 में रखा गया है। इसी वजह से स्टॉक में दबाव देखने को मिल रहा है।

advertisement

ASM के मायने

ASM की फुल फॉर्म Additional Surveillance Measure है।इसमें किसी भी शेयर को कीमत और वॉल्यूम में अत्याधिक उतार-चढ़ाव होने के आधार पर शामिल किया जाता है। इसका उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करने के साथ उन्हें अलर्ट करना है।

आगे का नजरिया

बिजनेस टुडे बाजार ने मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह से बात की। उनका कहना है कि स्टॉक ओवर सोल्ड जोन में है। Additional Surveillance Measure से बाहर निकलने के लिए स्टॉक को 3 महीने का वक्त लगेगा। तबतक ये इसी ट्रेडिंग रेंज के आसपास ट्रेड करेगा। इन लेवल्स पर खरीदारी की जा सकती है। साथ आने वाले 4 से 5 महीनों के लिए होल्ड किया जा सकता है।

बिजनेस अपडेट

इसके साथ ही IREDA  की ओर से बिजनेस से जुड़े अपडेट भी जारी किए गए हैं। कंपनी ने एक्सचेंज पर बताया कि मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही, जो 30 सितंबर को खत्म हुई है। उसमें लोन सेंशन्स पिछले वर्ष के मुकाबले 303% बढ़कर ₹17,860 करोड़ हो गए, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान इसने ₹4,437 करोड़ के लोन दिए गए थे। पहली छमाही के आखिरी में IREDA की लोन बुक ₹64,500 करोड़ थी, जो कि एक साल पहले की तिमाही से 36% अधिक है, जब PSU की लोन बुक ₹47,514 करोड़ थी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
