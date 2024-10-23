सावधान! शेयर बाजार में 1000 प्वाइंट्स की गिरावट आने वाली है?

भारतीय शेयर बाजार में पिछले दो दिनों में लगभग 13 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। 27 सितंबर को Nifty 50 इंडेक्स के लगाए रिकॉर्ड हाई 26,277 से 7 प्रतिशत बाजार नीचे आ चुका है। लेकिन क्या ये गिरावट सिर्फ ट्रेलर है और अभी बाजार में बड़ा करेक्शन आने वाला है?

विदेशी दो बड़े ब्रोकरेज CLSA और Goldman Sachs ने भारतीय बाजार पर बड़ी भविष्यवाणी की है। CLSA का मानना है कि निफ्टी मौजूदा स्तरों से और नीचे जा सकता है। निफ्टी अगले 20 ट्रेडिंग सेशन्स में 23,300 के स्तर की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि निफ्टी के मंगलवार के क्लोजिंग लेवल 24,470 से 1,000 से प्वाइंट्स की गिरावट आ सकती है।

CLSA ने क्या कहा?

ब्रोकरेज का कहना है कि हमने अब गिरावट की रफ्तार को तेज होते हुए देखा है और क्लासिक रिवर्सल पैटर्न, जो कि Head and Shoulders का है। अगस्त के हाई, अक्टूबर के हाई और फिर निश्चित रूप से इस अक्टूबर के हाई को देखते हुए फॉर्म हो रहा है। हम 200-डे के मूविंग एवरेज की ओर वापसी की तलाश कर रहे थे, जो 23,300 के आसपास है। इसलिए, हमें कम से कम 5% की गिरावट की उम्मीद है। हमें लगता है कि नवंबर में हम उन गिरावट के टारगेट्स तक पहुंचेंगे। इसलिए अगले 20 ट्रेडिंग सेशन्स में बड़ी गिरावट आ सकती है।

वहीं दूसरी ओर CLSA का मानना है कि PSU सेक्टर्स में बड़ी गिरावट का अंदेशा है। इस महीने की शुरुआत में CLSA ने कोल इंडिया और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जैसे दो PSU शेयरों में गिरावट के जोखिमों पर अपना नजरिया रखा था

Goldman Sachs की रिपोर्ट

इसके साथ ही ब्रोकरेज फर्म Goldman Sachs ने भारतीय बाजार को "न्यूट्रल" में डाउनग्रेड किया है। जो पहले ओवरवेट की सिफारिश थी और इसने निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए 12 महीने का टारगेट 27,500 से घटाकर 27,000 कर दिया है। हालांकि घटाए लक्ष्यों का मतलब ये हुआ कि मौजूदा स्तरों से 9 प्रतिशत की संभावित बढ़ोतरी हो सकती है। अगले 3 और 6 महीनों के लिए गोल्डमैन सैक्स निफ्टी 50 इंडेक्स 24,500 और 25,500 के स्तर पर देखता है।

गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से ऑटो, टेलीकॉम और इंश्योरेंस जैसे सेक्टर्स में "ओवरवेट" बना हुआ है। इसने रियल एस्टेट और इंटरनेट को भी "ओवरवेट" में अपग्रेड किया है।