सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली इस कंपनी को रेलवे से मिला बड़ा ऑर्डर! शेयर प्राइस ₹100 से कम

Servotech Share: देश की अग्रणी सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी, सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड (Servotech Renewable Power System Limited) ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ा ऑर्डर मिलने की जानकारी दी है। एनएसई पर लिस्ट यह शेयर आज 1.51% या 1.47 रुपये टूटकर 96.05 रुपये पर बंद हुआ।

कंपनी को मिला रेलवे से बड़ा ऑर्डर

कंपनी ने आज अपने फाइलिंग में बताया कि उसे Railway Energy Management Company Limited (REMCL) की ओर से 16.31 करोड़ रुपये का एक बड़ा सोलर प्रोजेक्ट मिला है। REMCL, RITES Ltd. और रेल मंत्रालय की संयुक्त कंपनी है।

इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड जमीन पर लगाए जाने वाले और छत पर लगाए जाने वाले ऑन-ग्रिड सोलर प्लांट्स के डिजाइन, इंजीनियरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग का काम करेगी। ये सोलर प्लांट्स DFCCIL (Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited) के नोएडा कॉम्प्लेक्स में लगाए जाएंगे।

कंपनी अगले 10 साल तक इन सोलर प्लांट्स की पूरी ऑपरेशन और मेंटेनेंस (O&M) की जिम्मेदारी भी संभालेगी, जिससे लंबे समय तक लगातार बिजली उत्पादन और सिस्टम की विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके।

कंपनी के डायरेक्टर सरिका भाटिया ने कहा कि REMCL के साथ इस सोलर प्रोजेक्ट पर काम करने पर गर्व है। DFCCIL जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट देश की लॉजिस्टिक्स और फ्रेट मूवमेंट की रीढ़ हैं। ऐसे हाई-इम्पैक्ट क्षेत्रों में सोलर एनर्जी का उपयोग राष्ट्रीय डिकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों की दिशा में बड़ा कदम है। यह ऑर्डर हमारे इंजीनियरिंग स्कील, हाई क्वालिटी के काम और भरोसेमंद डिलीवरी के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इससे पहले पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत मिली थी बड़ी डील

कंपनी ने हाल ही में अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसे आंध्र प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NREDCAP) द्वारा ₹73.70 करोड़ का बड़ा ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट मिला है। यह प्रोजेक्ट PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana के तहत दिया गया है।

इस प्रोजेक्ट के तहत कंपनी कावली डिवीजन में ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर सिस्टम की स्थापना करेगी, जो कि पिछड़े और जरूरतमंद समुदायों तक सोलर एनर्जी पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कंपनी कुल 5,886 एससी (SC) और एसटी (ST) परिवारों के लिए अलग-अलग क्षमता वाले रूफटॉप सोलर प्लांट लगाएगी।