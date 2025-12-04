EV Stock: ईवी चार्जिंग और सोलर एनर्जी स्पेस में काम करने वाली स्मॉल कैप कंपनी, सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड (Servotech Renewable Power System Limited) के शेयरों में आज जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक में आज 10% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली हालांकि वर्तमान में खबर लिखे जानें तक शेयर एनएसई पर सुबह 10:52 बजे तक सिर्फ 6.12% या 5.14 रुपये चढ़कर 89.19 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

एनएसई पर स्टॉक आज 84.05 रुपये पर खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 92.01 रुपये को टच कर लिया है। कंपनी का मार्केट कैप 2,013.41 करोड़ रुपये का है। 9 दिसंबर 2024 को कंपनी ने अपना 52 वीक हाई 189.67 रुपये को टच किया था और कंपनी का 52 वीक लो 83.26 रुपये है जो कंपनी ने आज यानी 04 दिसंबर 2025 को बनाया है।

कंपनी ने हाल ही में दी थी बड़ी जानकारी

हाल ही में कंपनी ने अपने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था की उसे भारतीय पेटेंट ऑफिस से एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। कंपनी को अपनी नई खोज 'System and Method for Charging an Electric Vehicle' पर पेटेंट मिला है।

यह तकनीक भारत के EV चार्जिंग सिस्टम में एक बड़ी समस्या- चार्जिंग स्टैंडर्ड की कम्पैटबिलटी को हल करती है। इस इनोवेशन की मदद से GBT आधारित इलेक्ट्रिक वाहनों को CCS2 DC फास्ट चार्जर से आसानी से चार्ज किया जा सकता है।

कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि आज EV इंडस्ट्री तेजी से CCS2 स्टैंडर्ड की ओर बढ़ रही है, लेकिन काफी पुराने वाहनों में अभी भी GBT तकनीक इस्तेमाल हो रही है। ऐसे में सर्वोटेक का यह डिवाइस एक स्मार्ट कन्वर्टर की तरह काम करता है, जो CCS2 चार्जर से जुड़कर GBT वाहनों को सुरक्षित, तेज और कुशल तरीके से चार्ज करने में सक्षम बनाता है।

इस तकनीक की टेस्टिंग कई GBT समर्थित इलेक्ट्रिक बसों और कमर्शियल EV कैब पर सफलतापूर्वक की जा चुकी है। अब कंपनी इसे बड़े स्तर पर फ्लीट ऑपरेटरों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल चार्जिंग हब में लागू करने की संभावनाओं पर काम कर रही है।

कंपनी के CTO, अरुण हांडा ने कहा कि यह पेटेंट सर्वोटेक के लिए गर्व का क्षण है। यह दिखाता है कि कंपनी वास्तविक चुनौतियों का समाधान देने वाली, स्केलेबल और उपयोगी तकनीक विकसित करने पर कितनी फोकस्ड है। यह इनोवेशन भारत में EV चार्जिंग के बीच मौजूद गैप को भरने और एक एकीकृत व प्रभावी EV इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा।