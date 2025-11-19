पीएम सूर्य घर योजना के तहत इस कंपनी को मिला मेगा सोलर ऑर्डर! गुरुवार 20 नवंबर को नजर रखिएगा

Servotech Renewable Share: NSE पर लिस्ट क्लीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग की प्रमुख कंपनियों में से एक, सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड (Servotech Renewable Power System Limited) ने बाजार बंद होने से थोड़ी देर पहले निवेशकों को बड़ी जानकारी दी।

कंपनी का शेयर आज एनएसई पर सपाट स्तर पर बंद हुआ। एनएसई पर स्टॉक 0.01% या 0.01 रुपये टूटकर 96.90 रुपये पर बंद हुआ।

कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे आंध्र प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NREDCAP) द्वारा ₹73.70 करोड़ का बड़ा ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट मिला है। यह प्रोजेक्ट PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana के तहत दी गई है।

इस प्रोजेक्ट के तहत कंपनी कावली डिवीजन में ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर सिस्टम की स्थापना करेगी, जो कि पिछड़े और जरूरतमंद समुदायों तक सोलर एनर्जी पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कंपनी कुल 5,886 एससी (SC) और एसटी (ST) परिवारों के लिए अलग-अलग क्षमता वाले रूफटॉप सोलर प्लांट लगाएगी।

कंपनी इस प्रोजेक्ट में डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग का काम करेगी। यह प्रोजेक्ट Utility-Led Aggregation (CAPEX) मॉडल पर लागू होगा और कंपनी अगले 5 साल तक इसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस (O&M) भी संभालेगी।

इस पहल का उद्देश्य हजारों परिवारों को सस्ते, भरोसेमंद और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना है, साथ ही राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों का समर्थन करना है।

कंपनी की डायरेक्टर सरिका भाटिया ने कहा कि हम NREDCAP के साथ इस परियोजना पर काम करने के अवसर को लेकर बेहद उत्साहित हैं। यह प्रोजेक्ट हजारों परिवारों तक सौर ऊर्जा सीधे पहुंचाएगा। यह ऑर्डर हमारे समावेशी ग्रीन एनर्जी मिशन और बड़े पैमाने पर सोलर प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा करने की हमारी क्षमता को दर्शाता है।

Servotech Renewable Q2 FY26 Results

स्टैंडअलोन रिजल्ट

Q2 FY26 में कंपनी के प्रदर्शन में पिछली तिमाही (Q1 FY26) की तुलना में गिरावट दर्ज की गई। कंपनी की कुल आय 17.75% घटकर ₹10,292.63 लाख रही, जो Q1 में ₹12,513.59 लाख थी।

कंपनी का EBITDA 31.55% गिरकर ₹974.18 लाख पर आ गया, जबकि पिछली तिमाही में यह ₹1,423.17 लाख था। ग्रॉस प्रॉफिट में भी 15.31% की कमी आई और यह ₹2,250.62 लाख रहा, जो Q1 में ₹2,657.36 लाख था।

PBT (कर पूर्व लाभ) 69.08% गिरकर ₹310.45 लाख रह गया, जबकि Q1 में यह ₹1,003.98 लाख था। कंपनी का PAT 69.91% की बड़ी गिरावट के साथ ₹227.23 लाख रहा, जबकि पिछली तिमाही में यह ₹755.06 लाख था।

कंसॉलिडेटेड रिजल्ट

कंसॉलिडेटेड आधार पर भी कंपनी के तिमाही नतीजों में गिरावट देखी गई। कुल आय 21.51% गिरकर ₹10,765.68 लाख रही, जबकि Q1 में यह ₹13,716.54 लाख थी।

EBITDA 31.25% घटकर ₹744.46 लाख रहा, जो Q1 में ₹1,083.18 लाख था। ग्रॉस प्रॉफिट 9.14% गिरा और ₹2,362.54 लाख दर्ज किया गया, जो Q1 में ₹2,600.34 लाख था।

PBT में 91.95% की बड़ी गिरावट आई और यह ₹52.92 लाख रह गया, जबकि पिछली तिमाही में यह ₹657.01 लाख था। PAT 91.32% की भारी गिरावट के साथ ₹39.51 लाख रहा, जो Q1 में ₹455.05 लाख था।