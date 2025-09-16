एनएसई पर लिस्ट सर्वोटेक रिन्युएबल पावर सिस्टम लिमिटेड (Servotech Renewable Power System Limited) ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है। इस शेयर ने निवेशकों को बीते पांच साल में 5200% से ज्यादा का रिटर्न दिया है।

फिलहाल खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 12:28 बजे तक 0.73% या 0.97 रुपये की तेजी के साथ 134.69 रुपये पर कारोबार कर रहा था। फिलहाल इस कंपनी का मार्केट कैप 3,038.30 करोड़ है।

सर्वोटेक रिन्युएबल पावर सिस्टम लिमिटेड ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने नॉर्दर्न रेलवे के मुरादाबाद डिविजन से 1.2 मेगावॉट का ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट हासिल किया है। यह प्रोजेक्ट कंपनी की भारत को क्लीन एनर्जी की ओर ले जाने की मुहिम में एक और बड़ी सफलता है।

इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत सर्वोटेक पूरे काम की जिम्मेदारी संभालेगी- जैसे सोलर सिस्टम का डिजाइन बनाना, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग। ये सभी काम मुरादाबाद डिविजन के अलग-अलग जगहों पर होंगे, और अलग-अलग क्षमता के सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे।

यह प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे की उस बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसमें वो पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता कम करना चाहता है और रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाकर कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना चाहता है।

सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम्स लिमिटेड की डायरेक्टर सारिका भाटिया ने कहा कि यह प्रोजेक्ट भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में सर्वोटेक की मजबूत पहचान को और पक्का करता है। हमने पहले ही नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट कोस्ट और नॉर्दर्न रेलवे के कई डिविजनों में अपने प्रोजेक्ट्स के जरिए मौजूदगी दर्ज कराई है। ये देखकर खुशी होती है कि इंडियन रेलवे बार-बार हम पर भरोसा जता रहा है, जिससे हमारे ब्रांड और काम करने की काबिलियत पर उनका विश्वास और मजबूत हुआ है।

उन्होंने आगे कहा कि हम पूरी तरह से कमिटेड हैं कि हम ऐसे सोलर सॉल्यूशंस दें जो सिर्फ उम्मीदों पर खरे न उतरें, बल्कि उन्हें पार कर जाएं। साथ ही हम इंडियन रेलवे के पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ ऑपरेशंस के विज़न में पूरा साथ देने के लिए तैयार हैं।

Servotech Renewable Share Price History

150 रुपये से कम के इस शेयर ने निवेशकों को पिछले 5 दिन में करीब 1 प्रतिशत का रिटर्न और पिछले 1 महीने और 6 महीने में 9 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

हालांकि पिछले 1 साल में यह शेयर 24 प्रतिशत गिरा है। हालांकि पिछले 5 साल में यह शेयर 5238% चढ़ा है।



