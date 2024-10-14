मुंबई से न्यूयॉर्क, जेद्दा और मस्कट जाने वाली 3 फ्लाइट्स को उड़ाने की धमकी से मची सनसनी

मुंबई हवाई अड्डे पर इंडिगो एयरलाइंस की दो अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। इससे पहले, मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में भी बम की धमकी आई थी, जिसके बाद फ्लाइट की दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। इंडिगो फ्लाइट 6E 1275, जो मुंबई से मस्कट के लिए उड़ान भरने वाली थी, और फ्लाइट 6E 56, जो मुंबई से जेद्दा जा रही थी, दोनों को बम की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा अलर्ट घोषित किया गया।

इंडिगो के प्रवक्ता के अनुसार, बम की धमकी मिलते ही सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत दोनों विमानों को तुरंत हवाई अड्डे के एक अलग क्षेत्र में ले जाया गया। यह कदम यात्रियों और हवाई अड्डे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया था। प्रवक्ता ने बताया कि सुरक्षा जांच तुरंत शुरू कर दी गई और इसमें हवाई अड्डे की सुरक्षा टीम, बम निरोधक दस्ते और अन्य एजेंसियां शामिल थीं। इस दौरान यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया और एयरलाइंस ने यह सुनिश्चित किया कि सभी यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए।

इंडिगो की ओर से कहा गया कि सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। सुरक्षा बलों ने धमकी के स्रोत की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि धमकी कहां से और किसने दी। एजेंसियां यह भी सुनिश्चित कर रही हैं कि इस धमकी के पीछे कोई वास्तविक खतरा है या नहीं।

गौरतलब है कि इससे पहले भी मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को बम की धमकी मिलने पर दिल्ली की ओर मोड़ा गया था। फ्लाइट AI119 को 14 अक्टूबर को विशेष सुरक्षा अलर्ट मिला, जिसके बाद सरकार के निर्देश पर इसे दिल्ली में उतारा गया था। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विमान की जांच की गई थी।

इससे पहले भी, 22 अगस्त को एयर इंडिया की एक अन्य फ्लाइट में बम की धमकी मिली थी, जो मुंबई से तिरुवनंतपुरम जा रही थी। तब भी हवाई अड्डे पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी।