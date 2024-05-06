Senex, Nifty Today: अस्थिरता बढ़ने से सेनेक्स, निफ्टी सपाट बंद, ब्रिटानिया में 7% की बढ़त

सोमवार को बढ़ी हुई अस्थिरता के बीच बेंचमार्क स्टॉक सूचकांक फ्लैट बंद हुए। एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स 17.39 अंक या 0.02% बढ़कर 73,895.54 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 31.7 अंक या 0.14% गिरकर 22,444.15 पर बंद हुआ।

कारोबारी सत्र

कारोबारी सत्र में उतार-चढ़ाव देखने को मिला, क्योंकि आईटी सेक्टर में बढ़त की भरपाई सरकारी स्वामित्व वाले बैंकिंग शेयरों में गिरावट से हो गई। अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदों के बीच निवेशक सतर्क रहे। व्यक्तिगत शेयरों में, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज एक बेहतरीन प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरी, जिसने दिन के दौरान 7% की बढ़त हासिल की। ब्रिटानिया के शेयरों में इस बढ़त ने बाजार की धारणा को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। कुल मिलाकर कारोबारी दिन अपेक्षाकृत नीरस रहा, बाजार सहभागियों की नजर वैश्विक संकेतों और घरेलू घटनाक्रमों पर रही, जो भविष्य के बाजार दिशा को प्रभावित कर सकते हैं।