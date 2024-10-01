SEBI की बोर्ड बैठक में कई तरह के फैसले लिए गए हैं। जिसमें म्यूचुअल फंड को बढ़ावा देने से लेकर इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाने जैसे फैसले शामिल हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग के दायरे को कैसे बढ़ाया गया है? आइये जानते हैं।

सबसे पहले जानते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है?

इनसाइडर ट्रेडिंग किसी पब्लिक कंपनी के स्टॉक में किसी व्यक्ति के जरिए जिसके पास किसी भी कारण से उस शेयर के बारे में नॉन-पब्लिक, मैटेरियल इंफॉर्मेशन है, ट्रेडिंग किए जाने से संबंधित होती है। ऐसे में वो शख्स पहले से शेयर खरीद लेता है और खबर आने पर बेच देता है। जिससे आम निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ सकता है, इस प्रक्रिया को इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है।

advertisement

इनसाइडर कौन है?

इंसाइडर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कंपनी के काम या कंपनी के साथ संबंधों के कारण कंपनी के बारे में जानकारी का विशेष एक्सेस है। टॉप-लेवल एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टर, अधिकारी और कर्मचारी जिनके पास गोपनीय डेटा का एक्सेस है जिसमें कंपनी की सिक्योरिटीज़ के मूल्य को प्रभावित करने की क्षमता होती है, उन्हें अक्सर इंसाइडर माना जाता है।

किसी कंपनी के शेयर में किसी व्यक्ति के जिसके पास किसी भी तरीके से उस स्टॉक के बारे में ऐसी जानकारी है जो उसके शेयर पर असर डाल सकती है। इनसाइडर ट्रेडिंग वैध भी हो सकती है और अवैध भी जो इस बात पर निर्भर करती है कि इनसाइडर कब ट्रेड करता है। यह तब अवैध होती है जब मैटेरियल इंफॉर्मेशन नॉन-पब्लिक ही होता है।

मौजूदा नियम

माता-पिता, भाई-बहन या ससुराल वाले (पति/पत्नी के भाई-बहन समेत बच्चे (सौतेले बच्चों) शामिल है।

क्या है नए नियम?

इनसाइडर ट्रेडिंग का दायरा बढ़ा दिया गया है। फैसले के तहत रिश्तेदारों का दायरा बढ़ा दिया है। SEBI का "connected person " के दायरे को बढ़ाने का निर्णय Insider Trading नियमों के तहत लिया गया है। यह कई और व्यक्तियों को इसके दायरे में लाएगा (जैसे, एक "संयुक्त व्यक्ति" के साथ एक घर या निवास साझा करने वाला व्यक्ति, एक फर्म या उसका भागीदार या उसका कर्मचारी जिसमें एक "संयुक्त व्यक्ति" भी भागीदार है) जो मध्यस्थों, विश्वासियों या सूचीबद्ध कंपनियों में काम कर रहे व्यक्तियों के दूर के रिश्तेदार के रूप में शेयर बाजार से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अब पति या पत्नी के ससुराल (सास-ससुर) का भी शामिल कर दिया गया है।

