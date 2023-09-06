SEBI Chairperson ने नियमों के बदलाव को लेकर कही बड़ी बात ! नियमों में क्या-क्या हो सकते है बदलाव आइये जानते है

scorecardresearch
SEBI Chairperson ने नियमों के बदलाव को लेकर कही बड़ी बात ! नियमों में क्या-क्या हो सकते है बदलाव आइये जानते है

ट्रेड सेटलमेंट को लेकर अभी T+1 नियम लागू है। इसमें डील्स का सेटलमेंट कारोबारी दिन यानी ट्रेडिंग डे के एक दिन बाद होता है। यानी कि अगर आप आज कोई भी शेयर खरीदते हैं तो वह डीमैट अकाउंट में कल क्रेडिट होगे। इसी तरह अगर आज कोई शेयर बेचतें हैं तो उसका पूरा पैसा कल ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होगा। माधबी पुरी बुच ने कहा कि हम ऐसा मैकेनिज्म बना रहे हैं जिसमें लोगों के पास सीधे एक्सचेंज का एक्सेस होगा।

New Delhi, Sep 6, 2023 17:57 IST
SEBI ट्रेड सेटलमेंट नियम में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। SEBI चेयरपर्सन Madhabi Puri Buch ने मंगलवार को Global Fintech Fest 2023 में संबोधित करते हुए इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम अगले साल मार्च तक ट्रेड सेटलमेंट के समय को कम कर 1 घंटे करने और फिर अक्टूबर 2024 तक तुरंत ट्रेड सेटलमेंट लागू करने की तैयारी कर रहे हैं।

चेयरपर्सन ने कहा की डील्स को घंटे भर में सेटल करने की टेक्नोलॉजी पहले से ही है। हमें इसे केवल लागू करना है। वहीं, तुरंत सेटलमेंट की बात करें तो सिस्टम में कुछ सुधार की जरूरत है, जिसमें 6 से 8 महीने लग सकते हैं। ट्रेड सेटलमेंट को लेकर अभी T+1 नियम लागू है। इसमें डील्स का सेटलमेंट कारोबारी दिन यानी ट्रेडिंग डे के एक दिन बाद होता है। यानी कि अगर आप आज कोई भी शेयर खरीदते हैं तो वह डीमैट अकाउंट में कल क्रेडिट होगे। इसी तरह अगर आज कोई शेयर बेचतें हैं तो उसका पूरा पैसा कल ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होगा।

माधबी पुरी बुच ने कहा कि हम ऐसा मैकेनिज्म बना रहे हैं जिसमें लोगों के पास सीधे एक्सचेंज का एक्सेस होगा। लोग एक्सचेंज के पास से अपने ट्रेड का सेटलमेंट करा सकेंगे। दरअसल, कई बार ब्रोकर का सिस्टम डाउन होने पर लोग अपने शेयर को खरीद-बेच नहीं पाते हैं। ऐसे में सीधे एक्सचेंज का एक्सेस होने पर लोग शेयर बेचने व खरीद सकेंगे। हालांकि, चेयरपर्सन ने यह नहीं बताया है कि लोगों के पास उसमें शेयर खरीदने का भी ऑप्शन होगा या फिर नही।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
