SBI, Tata Motors, IHCL, Angel One, Dmart, IndusInd: क्या इनको खरीदा जाए?

Newsशेयर बाज़ारSBI, Tata Motors, IHCL, Angel One, Dmart, IndusInd: क्या इनको खरीदा जाए?

करेक्शन के चलते लार्जकैप स्टॉक्स के वैल्यूएशन में नरमी आई है, जबकि मिडकैप और स्मॉलकैप अभी भी ऊंचे मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी-50 का एक साल फॉरवर्ड पीई 19.6x है, जबकि मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स क्रमशः 30x और 23x के स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 28, 2024 09:45 IST

दूसरी तिमाही के नतीजों के आधार पर MOFSL ने 10 विजेताओं और 5 ऐसे  स्टॉक्स की पहचान की है, जिनको खरीदा जा सकता है।

दूसरी तिमाही के विजेता स्टॉक्स

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI):

पीएसयू बैंक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
प्रबंधन ने 14-15% सालाना अग्रिम वृद्धि और 1% ROA का मार्गदर्शन दिया है।
मजबूत जमा आधार और विविध ऋण पोर्टफोलियो के साथ, यह दीर्घकालिक निवेश के लिए आकर्षक बना हुआ है।
MOFSL ने वित्त वर्ष 24-26 के दौरान 12% PAT CAGR की उम्मीद की है।

महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M):

पूंजी आवंटन में सुधार और 18% ROE लक्ष्य को पार कर चुका है।
वित्त वर्ष 25-26 EPS के 23x/20x के वैल्यूएशन पर M&M लंबी अवधि में आकर्षक दांव है।
लक्ष्य मूल्य: ₹3,420।

लार्सन एंड टूब्रो (L&T):

मजबूत ऑर्डर बुक और राजस्व वृद्धि के साथ, दीर्घकालिक निवेश के लिए अच्छा विकल्प।
लक्ष्य मूल्य: ₹2,420।

सन फार्मा:

ब्रांडेड जेनेरिक और विशेष उत्पाद पोर्टफोलियो पर फोकस।
वित्त वर्ष 2025-27 के दौरान 17% PAT CAGR की उम्मीद।
लक्ष्य मूल्य: ₹2,280।

इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (IHCL):

पोर्टफोलियो विस्तार और स्थिरता पर जोर।
वित्त वर्ष 24-27 के दौरान 26% PAT CAGR।
लक्ष्य मूल्य: ₹880।

पेज इंडस्ट्रीज:

मजबूत निष्पादन और आय चक्र में तेजी की संभावना।
लक्ष्य मूल्य: ₹54,000।

आईपीसीए लैब्स:

36x के फॉरवर्ड PE पर मूल्यांकन।
लक्ष्य मूल्य: ₹1,930।

एम्बर एंटरप्राइजेज:

वित्त वर्ष 24-27 के दौरान 26% राजस्व वृद्धि की उम्मीद।
लक्ष्य मूल्य: ₹7,350।

एंजेल वन:

वित्तीय सेवा क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन।
लक्ष्य मूल्य: ₹3,600।

अतुल:

नई परियोजनाओं और उत्पादों के कारण विकास की संभावना।
लक्ष्य मूल्य: ₹10,260।
दूसरी तिमाही के पिछड़े हुए स्टॉक्स

टाटा मोटर्स:

जेएलआर में सुधार के बावजूद मार्जिन पर दबाव।
लक्ष्य मूल्य: ₹840।

एशियन पेंट्स:

उद्योग की प्रतिस्पर्धी रणनीतियों से दबाव।
लक्ष्य मूल्य: ₹2,650।

डीमार्ट:

हालिया गिरावट के बाद जोखिम-इनाम आकर्षक।
लक्ष्य मूल्य: ₹5,300।

इंडसइंड बैंक:

परिसंपत्ति गुणवत्ता और मार्जिन में सुधार पर ध्यान।

ABB इंडिया:

ऑर्डर बुक और मार्जिन प्रदर्शन पर भरोसा।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
