ये Stock बनेगा निवेशकों के लिए खरा सोना! ब्रोकरेज ने जताई बंपर तेजी की संभावना

पिछले एक महीने में 8 प्रतिशत टूटने के बाद अब इस ज्वैलरी शेयर पर ब्रोकरेज ने खरीदारी की सलाह दी है। नए ज्वेलरी सेगमेंट सेगमेंट में विस्तार को लेकर भी कई अहम प्वाइंट्स को सामने रखा है।

ज्वैलरी कंपनी Senco Gold पर ब्रोकरेज हाउस SBI Securities बुलिश नजर आ रहा है। गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी में कमी और त्योहारों के मौसम के कारण कंपनी की बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है। इसके बाद ब्रोकरेज ने इस शेयर को Buy रेटिंग दी है।

ब्रोकरेज का कहना है कि Senco Gold अपने स्टोर नेटवर्क का विस्तार कर रही है और नए स्टोर खोल रही है। कंपनी को भविष्य में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है। वह अपने स्टडेड ज्वेलरी सेगमेंट पर फोकस कर रही है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में 8 नए स्टोर खोले हैं। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में एकमुश्त नुकसान के कारण फायदे में सिर्फ 1.5% की बढ़ोतरी हुई है। अक्टूबर 2024 में कंपनी की मासिक बिक्री 1,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गई है।

नए टारगेट

SBI Securities ने कहा है कि ये शेयर अगले 12 से 18 महीने में 24.5 फीसदी तक का रिटर्न दे सकता है। शेयर फिलहाल 1116.50 रुपए पर ट्रेड कर रहा है. SBI सिक्युरिटीज के मुताबिक अगले 12 से 18 महीने के लिए शेयर का टारगेट प्राइस 1,376.6 रुपए है। SBI Securities के मुताबिक कंपनी की शेयर की कीमत अभी उसके असल वैल्यू से कम है। ब्रोकरेज हाउस ने वैल्यूएशन 1 साल के रोलिंग फॉरवर्ड EPS के 41.6 गुना पर किया है। कंपनी को उम्मीद है कि FY25 में बिक्री में 18% और प्रॉफिट में 15-18% की बढ़ोतरी होगी। सोने पर सीमा शुल्क में कमी के कारण कंपनी की बिक्री में 30.9% की बढ़ोतरी की हुई है।

Senco Gold के शेयर का 52 वीक हाई 1,544 रुपए और 52 वीक लो 681.40 रुपए है। इस साल कंपनी का शेयर 58.66% तक चढ़ चुका है।

डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिमपूर्ण हो सकता है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें।