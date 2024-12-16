scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारSBI, ICICI Lombard, JSPL और Welspun Corp: इन 4 stock में क्या होने वाला है

SBI, ICICI Lombard, JSPL और Welspun Corp: इन 4 stock में क्या होने वाला है

भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू ब्रोकरेज फर्म SMC Global Securities ने चार स्टॉक्स पर खरीदारी की सलाह दी है। ब्रोकरेज फर्म ने पहले दो स्टॉक्स को उनके मजबूत फंडामेंटल्स के आधार पर चुना है, जबकि बाकी दो तकनीकी पैरामीटर में मजबूत दिखते हैं।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 16, 2024 11:10 IST

भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू ब्रोकरेज फर्म SMC Global Securities ने चार स्टॉक्स पर खरीदारी की सलाह दी है। ब्रोकरेज फर्म ने पहले दो स्टॉक्स को उनके मजबूत फंडामेंटल्स के आधार पर चुना है, जबकि बाकी दो तकनीकी पैरामीटर में मजबूत दिखते हैं। यहां इन स्टॉक्स के बारे में ब्रोकरेज फर्म की राय दी गई है

advertisement

ICICI Lombard General Insurance Company | खरीदें | टारगेट प्राइस: ₹2,175-2,180 | स्टॉप लॉस: ₹1,850

ICICI लोम्बार्ड में गिरावट का सिलसिला देखा गया और यह ₹1,800 के स्तर पर जाकर अपने 200-दिनों के EMAs (एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज) पर सपोर्ट लेने लगा, जबकि सितंबर में इसका 52-वीक का उच्चतम स्तर ₹2,301 था। तकनीकी रूप से स्टॉक ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न तैयार किया है और इसने पैटर्न के नेकलाइन के ऊपर एक ताजा ब्रेकआउट किया है। इसलिए, ₹1,975-1,990 के स्तरों पर इस स्टॉक को एड किया जा सकता है और ₹2,175-2,180 के लक्ष्य के लिए इसे रखा जा सकता है, जबकि स्टॉप लॉस ₹1,850 के नीचे होना चाहिए।

State Bank of India | खरीदें | टारगेट प्राइस: ₹999 | अपसाइड: 16%

भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI ने सितंबर 2024 तिमाही में 12% YoY (साल दर साल) कारोबार बढ़ोतरी ₹9.03 लाख करोड़ तक रिपोर्ट की। इसका शुद्ध ब्याज मार्जिन 16 बेसिस प्वाइंट घटकर 3.27% हो गया, जबकि शुद्ध ब्याज आय ₹41,620 करोड़ (Q2FY25) में 5.37% बढ़ी। बैंक ने कारोबार में महत्वपूर्ण वृद्धि और संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार दिखाया है और Q2FY25 के परिणामों ने लॉन्गटर्म ताकत को उजागर किया है। बैंक ने स्थायी मूल्य के लिए योगदान करने वाले मुख्य घटकों को मजबूत किया है और यह उम्मीद की जाती है कि अगले 8-10 महीनों में स्टॉक ₹999 के लक्ष्य तक पहुंच सकता है।

Jindal Steel & Power | खरीदें | टारगेट प्राइस: ₹1,095-1,100 | स्टॉप लॉस: ₹910

जिंदल स्टील एंड पावर अपने डाउनट्रेंड को बनाए रखे हुए है, क्योंकि इसकी कीमतें 200-दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) के नीचे जा रही हैं और इसने ₹1,080 के आसपास डबल टॉप पैटर्न बनाया है। हालांकि, यहां एक तेज़ रिकवरी देखी गई है क्योंकि स्टॉक ने एक ताजा ब्रेकआउट दिया है और ₹980 के प्रमुख रुकावट के ऊपर वापस हासिल किया है। बढ़ते वॉल्यूम और सकारात्मक प्राइस से इस स्टॉक में और तेजी की संभावना दिख रही है। इसलिए ₹980-990 के स्तरों पर इस स्टॉक को जमा किया जा सकता है और ₹1,095-1,100 के लक्ष्य के लिए रखा जा सकता है, जबकि स्टॉप लॉस ₹910 के नीचे होना चाहिए।
 
Welspun Corp | खरीदें | टारगेट प्राइस: ₹895 | अपसाइड: 14%

पाइप सॉल्यूशंस और बिल्डिंग मटेरियल्स के क्षेत्र में वेल्सपुन कॉर्प है और इसने दुनिया के सबसे गहरे, भारी और सबसे लंबे पाइपलाइन जैसे चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। कंपनी ने गुजरात के अंजनार में एक अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड सुविधा स्थापित की है, जहां वह डक्टाइल आयरन (DI) पाइप्स का निर्माण करती है। कंपनी के पास एक मजबूत ऑर्डर बुक और मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन है, जिसमें US, भारत और सऊदी में तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने का समर्थन है। इसके अलावा, Sintex का अधिग्रहण कंपनी की विविधीकरण रणनीति का हिस्सा है और इसका ₹2,500 करोड़ का कैपेक्स प्लान Sintex के पाइप और बिल्डिंग मटेरियल्स के व्यापार को विस्तार देने के लिए है। इसलिए, यह उम्मीद की जाती है कि इस स्टॉक का लक्ष्य मूल्य ₹895 हो सकता है अगले 8-10 महीनों में।

advertisement

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Dec 16, 2024