SBI Cards Share: अगले 2-4 महीने कमजोर रह सकता है शेयर! एक्सपर्ट ने होल्ड की सलाह दी, चेक करें अहम स्तर

SBI Cards के शेयर में अगले कुछ महीनों तक तेज उछाल की उम्मीद कम नजर आ रही है। बिजनेस टुडे के शो Daily Calls में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वीपी डेरिवेटिव्स रिसर्च, अक्षय भगवत ने कहा कि शेयर फिलहाल सीमित दायरे में कमजोर रुख के साथ कारोबार कर सकता है। ऐसे में नुकसान में बैठे निवेशकों के लिए तुरंत आक्रामक एवरेजिंग के बजाय सावधानी से होल्ड करना बेहतर रणनीति हो सकती है।

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₹660-670 का स्तर बना बड़ी चुनौती

अक्षय भगवत ने SBI Cards के प्राइस चार्ट पर आए हल्का नकारात्मक संकेत की ओर इशारा किया। करीब दो महीने पहले ₹660-670 का सपोर्ट जोन टूट गया था। अब यही स्तर शेयर के लिए अहम रेजिस्टेंस बन गया है।

एक्सपर्ट ने कहा कि ₹670 का लेवल काफी महत्वपूर्ण रजिस्टेंस है। उनके मुताबिक इस स्तर के आसपास बार-बार बिकवाली का दबाव बन रहा है। इसका मतलब है कि शेयर में तेजी आने पर कुछ निवेशक नई खरीदारी के बजाय अपनी पोजिशन हल्की कर रहे हैं।

₹590 पर सपोर्ट, लेकिन तेजी का संकेत नहीं

अगले दो से चार महीनों के लिए एक्सपर्ट का नजरिया है कि बाजार फिलहाल सीमित दायरे में है, लेकिन थोड़ा कमजोरी की तरफ झुका हुआ है। ऐसे समय में SBI Cards पर दबाव इसलिए भी अहम है क्योंकि व्यापक बाजार और वित्तीय शेयरों में भी कमजोरी बनी हुई है।

शेयर के लिए करीब ₹590 का स्तर शुरुआती सपोर्ट दे सकता है। हालांकि, यह स्तर अभी किसी मजबूत तेजी या ट्रेंड रिवर्सल की पुष्टि नहीं करता। एक मजबूत कारोबारी सत्र भी तब तक बड़े तकनीकी नुकसान को नहीं बदलता, जब तक शेयर ऊपरी रेजिस्टेंस जोन को निर्णायक रूप से पार न कर ले।

₹650-660 पर एग्जिट पर नजर

मौजूदा निवेशकों के लिए एक्सपर्ट ने सलाह दी है कि फिलहाल होल्ड जारी रखें। हालांकि, उन्होंने रिकवरी की स्थिति में ₹650-660 के आसपास एग्जिट पर विचार करने को कहा है।

इस तरह ऊंचे भाव पर फंसे निवेशकों के लिए संभावित रिकवरी को नई तेजी की पुष्टि के बजाय नुकसान सीमित करने के मौके के तौर पर देखा जा रहा है। जब तक SBI Cards ₹660-670 के जोन को मजबूती से पार नहीं करता, शेयर में तेजी की राह सीमित रह सकती है।