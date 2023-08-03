scorecardresearch
SBFC Finance का IPO आज से खुला, 3 से 7 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन

SBFC Finance का IPO आज से खुला, 3 से 7 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन

SBFC फाइनेंस सिस्टमैटिकली इंपोर्टेंट, नॉन-डिपॉजिट-टेकिंग नॉन बैंकिग फाइनेंस कंपनी है। कंपनी के प्राइमरी कस्टमर बेस में एंटरप्रेन्योर, स्मॉल बिजनेस ओनर, सैलरीड और वर्किंग क्लास इंडिविजुअल शामिल हैं। SBFC सिक्योर्ड MSME लोन और लोन अगेंस्ट गोल्ड के रूप में अपनी सर्विस देती है।

New Delhi, Aug 3, 2023 13:56 IST
SBFC Finance का IPO आज से खुला, 3 से 7 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन
SBFC Finance का IPO आज से खुला, 3 से 7 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन

SBFC Finance Limited का IPO आज से खुल चुका है। इस IPO के जरिए कंपनी 1025 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। रिटेल निवेशक इस IPO के लिए 3 से 7 अगस्त तक बोली लगा सकेंगे। 14 अगस्त को BSE और NSE पर कंपनी के शेयर लिस्ट होंगे। रिटेल निवेशक को मिनिमम एक लॉट यानी 260 शेयरों के लिए अप्लाय करना होगा। कंपनी ने IPO का प्राइज बैंड 54-57 रुपए प्रति शेयर रखा है। यदि आप IPO के अपर प्राइज बैंड 57 रुपए के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाय करते हैं तो आपको 14,820 रुपए लगाने होंगे।

Also Read: आज किन शेयरों पर होगी नजर, क्या हैं ख़बरों वाले शेयर

रिटेल निवेशक अधिकतम 13 लॉट के लिए खरीद सकते हैं, जिसके लिए 1,92,660 रुपए लगाने होंगे। इस इश्यू के लिए कंपनी ₹600 करोड़ के फ्रेश इक्विटी शेयर जारी करेगी। जबकि 425 करोड़ रुपए के शेयर्स कंपनी के प्रमोटर ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचेंगे। फ्रेश इश्यू से होने वाली इनकम का यूज कंपनी कैपिटल बेस बढ़ाने और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी। कंपनी के इश्यू का 50% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स के लिए रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा 35% हिस्सा रिटेल इनवेस्टर्स और बाकी 15% हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व है।

14 अगस्त को BSE और NSE पर कंपनी के शेयर लिस्ट होंगे
14 अगस्त को BSE और NSE पर कंपनी के शेयर लिस्ट होंगे

SBFC फाइनेंस सिस्टमैटिकली इंपोर्टेंट, नॉन-डिपॉजिट-टेकिंग नॉन बैंकिग फाइनेंस कंपनी है। कंपनी के प्राइमरी कस्टमर बेस में एंटरप्रेन्योर, स्मॉल बिजनेस ओनर, सैलरीड और वर्किंग क्लास इंडिविजुअल शामिल हैं। SBFC सिक्योर्ड MSME लोन और लोन अगेंस्ट गोल्ड के रूप में अपनी सर्विस देती है। 31 दिसंबर 2022 तक SBFC फाइनेंस 16 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के 105 से अधिक शहरों में मौजूद है। वर्तमान में बैंक के 137 ब्रांच हैं।

Also Read: वेदांता पर होगी आज नजर, प्रमोटर बेचेंगे 4.3% हिस्सेदारी

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
