इस टेलीकॉम कंपनी ने L&T Finance से खरीदी हिस्सेदारी, 52 Week Low से शेयर ने किया अच्छा कमबैक - आपका दांव है?

NSE SME Emerge पर लिस्ट टेलीकॉम सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी एएआर टेलीवेंचर लिमिटेड (SAR Televenture Limited) के शेयर ने अपने 52 Week Low से अच्छा कमबैक दिखाया है। 5 सितंबर को 52 Week Low 178.30 रुपये को टच करने के बाद आज स्टॉक 28 रुपये ऊपर यानी 206 पर पहुंच गया है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

हालांकि शेयर में आज गिरावट दर्ज की जा रही है और आज खबर लिखे जानें तक दोपहर 1:47 बजे तक 1.60% या 3.35 रुपये गिरकर 206.10 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। इस कंपनी का मार्केट कैप 970.89 करोड़ है।

52 Week Low से अब तक शेयर में कमबैक का कारण कंपनी द्वारा 5 सितंबर को ही की जानें वाली बड़ी घोषणा थी। दरअसल 5 सितंबर को कंपनी ने अपने एनएसई फाइलिंग में बताया था की SAR Televenture Limited के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक अहम फैसला लिया है। कंपनी ने L&T Finance Limited के साथ शेयर खरीद समझौता (SPA) करने की मंजूरी दी है।

इस समझौते के तहत, SAR Televenture, Tikona Infinet Private Limited (Tikona) में L&T Finance की 19.93% हिस्सेदारी खरीदेगी। इस डील की कुल कीमत ₹149.50 करोड़ होगी। इस लेनदेन के पूरा होने के बाद, SAR Televenture की कुल हिस्सेदारी तिकोना में बढ़कर 81.94% हो जाएगी।

Tikona Infinet Private Limited भारत में होम और एंटरप्राइज कस्टमर्स को वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस देने का काम करती है। FY24 तक तिकोना का कुल टर्नओवर ₹192.87 करोड़ रहा।

Tikona Infinet Private Limited की शुरुआत 2008 में प्रकाश बाजपेयी ने की थी। यह भारत में बड़ी कंपनियों और SME (छोटे और मझोले कारोबार) को तेज इंटरनेट, एंटरप्राइज डेटा और क्लाउड-बेस्ड IT सर्विसेस देती है।

तिकोना का बिजनेस मॉडल काफी डायवरसिफाइड है और यह खास तौर पर MPLS/VPN, डेडिकेटेड लीज्ड लाइन और ब्रॉडबैंड जैसे सेगमेंट्स में मजबूत पकड़ रखती है।

कंपनी के पास बैंकिंग, फाइनेंस, IT, हेल्थकेयर, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, रिटेल, ई-कॉमर्स, मीडिया और एविएशन जैसे अलग-अलग सेक्टर्स के बड़े और पुराने क्लाइंट्स हैं।

तिकोना की मौजूदगी भारत के सभी Tier-1 और अन्य प्रमुख शहरों में है। इसके मैनेजमेंट टीम के पास टेलीकॉम और इससे जुड़ी इंडस्ट्री में 100+ साल का कुल अनुभव है, और ये लोग पहले भी कई बड़ी कंपनियों में काम कर चुके हैं।