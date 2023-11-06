Samvat 2080: क्या होती है मुहूर्त ट्रेडिंग, क्या है शुभ मुहूर्त इस साल?
मुहूर्त ट्रेडिंग निवेशकों के लिए अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को शुरू करने का शुभ अवसर होता है। त्योहारी माहौल में लोग नए-नए शेयर अपने पोर्टफोलियों में शामिल करते हैं।
विक्रम संवत 2080 रविवार 12 नवंबर से शुरू होगा, बीएसई और एनएसई ने शाम 6:15 बजे से शाम 7:15 बजे तक मुहूर्त ट्रेडिंग विंडो की घोषणा की है और प्री-ओपन सत्र शाम 6:00 बजे से शाम 6:15 बजे तक होगा, जिसके दौरान इक्विटी, डेरिवेटिव और ऑप्शन में ट्रेडिंग की जा सकेगी। मुहूर्त ट्रेडिंग का करीब पांच दशकों का लंबा इतिहास है। इस दिन दिवाली के शुभ अवसर पर एक विशिष्ट ट्रेडिंग विंडो खुलती है जिसमें शेयर खरीदे या बेच जाते हैं। आमतौर पर लोग शेयर खरीदना पसंद करते हैं।
Also Read: DDA Flats: Diwali पर लॉन्च होगा DDA का पेंट हाऊस, क्या है इसकी खासियत, कितने में मिलेगा?
मुहूर्त ट्रेडिंग निवेशकों के लिए अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को शुरू करने का शुभ अवसर होता है। त्योहारी माहौल में लोग नए-नए शेयर अपने पोर्टफोलियों में शामिल करते हैं। नए संवत में लोग इस आशा के साथ शेयर खरीदते हैं ताकि उन्हें भविष्य में प्रॉफिट और वो धनी बनें। सोशल मीडिया पर लोग अपने-अपने दिवाली शेयरों की चर्चा करते हैं। हालांकि ये सिर्फ परंपरा है ऐसा कुछ भी नहीं है जो शेयर आप इस दिन खरीदेंगे वो हमेशा प्रॉफिट में ही रहेगा।