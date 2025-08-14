scorecardresearch
बाजार बंद होने के ठीक 5 मिनट पहले इस नवरत्न रेलवे कंपनी ने दी बड़ी जानकारी - सोमवार 18 अगस्त को नजर रखिएगा

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 14, 2025 16:58 IST

RVNL Share: नवरत्न रेलवे कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) ने आज शेयर बाजार बंद होने के ठीक पांच मिनट पहले एक बड़ा ऑर्डर मिलने की जानकारी दी। इस खबर का शेयर पर क्या असर होता है यह सोमवार को पता चलेगा क्योंकि अब शेयर बाजार 18 अगस्त को खुलेगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 16 अगस्त को शनिवार और 17 अगस्त को रविवार होने के कारण स्टॉक मार्केट बंद है। 

हालांकि आज बीएसई पर नवरत्न पीएसयू स्टॉक 0.63% या 2.05 रुपये गिरकर 324.20 रुपये पर बंद हुआ वहीं एनएसई पर शेयर 0.48% या 1.55 रुपये गिरकर 324.75 रुपये पर बंद हुआ।

RVNL New Order

नवरत्न रेलवे कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे इरकॉन इंटरनेशनल से ₹178.64 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर सिग्नलिंग, टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की आपूर्ति, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग से जुड़ा है, जिसे 11 महीनों में पूरा करना होगा।

कंपनी ने बताया कि RVNL को IRCON इंटरनेशनल लिमिटेड से LOA प्राप्त हुआ है, जिसमें 10 नए स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग इंस्टॉलेशन की जिम्मेदारी शामिल है।

हालांकि RVNL का हालिया तिमाही प्रदर्शन कमजोर रहा। कंपनी का Q1 कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट 39.99% गिरकर ₹134.36 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह ₹223.92 करोड़ था। ऑपरेशन से राजस्व भी 4% गिरकर ₹3,908.77 करोड़ रहा, जो Q1FY24 में ₹4,073.80 करोड़ था। कुल आय में भी 4.61% की गिरावट दर्ज की गई।

RVNL की शुरुआत 2003 में हुई थी और इसने भारत में बड़े ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स को जल्दी पूरा करने में बहुत मदद की है।

हाल के सालों में इस कंपनी ने निवेशकों को भी शानदार मुनाफा दिया है। RVNL का स्टॉक पिछले दो सालों में 158.95% और तीन सालों में 947% बढ़ा है। 2 सितंबर 2024 को यह शेयर ₹619.40 के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 14, 2025