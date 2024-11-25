RVNL के शेयरों में 10% की जोरदार बढ़त, जानें वजह

रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयरों में सोमवार को शुरुआती कारोबार में 10% की बढ़त दर्ज की गई। यह उछाल कंपनी के उस ऐलान के बाद आया, जिसमें RVNL और एससीपीएल के संयुक्त उद्यम (JV) को पूर्वी रेलवे से ₹837.67 करोड़ की परियोजना के लिए स्वीकृति पत्र (LOA) मिला है।

शुरुआती कारोबार में RVNL का शेयर 10.07% बढ़कर ₹462.75 पर पहुंच गया। BSE पर कंपनी का बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) ₹93,513 करोड़ रहा। RVNL का एक साल का बीटा 1.5 है, जो इस दौरान उच्च अस्थिरता (वोलैटिलिटी) को दर्शाता है।

तकनीकी संकेतक और शेयर का प्रदर्शन

RVNL का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 38.8 है, जो यह दर्शाता है कि शेयर फिलहाल न तो ओवरबॉट है और न ही ओवरसोल्ड स्थिति में।

शेयर 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर है।

हालांकि, यह 50 दिन, 100 दिन और 150 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहा है।

परियोजना का विवरण

यह परियोजना भारतीय रेलवे की कालीपहाड़ी (शामिल) से प्रधानखुटा (उत्खनन) के बीच 205 किमी से 260.2 किमी तक के खंड में है। इसमें निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:

मिट्टी काटना और भरना।

कंबल बिछाने का कार्य।

छोटे और बड़े पुलों का निर्माण।

आरयूबी (रेल अंडरब्रिज), आरओबी (रेल ओवरब्रिज), और रिटेनिंग वॉल।

लेवल क्रॉसिंग, साइड ड्रेन और कैच वॉटर ड्रेन।

मल्टी-ट्रैकिंग रेलवे बीजी लाइन के लिए अन्य सहायक कार्य।

RVNL ने बताया कि इस आदेश को 36 महीनों के भीतर पूरा किया जाना है।

RVNL के वित्तीय प्रदर्शन

RVNL ने सितंबर 2024 तिमाही में शुद्ध लाभ में 27.24% की गिरावट दर्ज की।

Q2FY25 का शुद्ध लाभ: ₹286.88 करोड़।

Q2FY24 का शुद्ध लाभ: ₹394.26 करोड़।

कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू साल-दर-साल (YoY) 1.21% घटकर ₹4,854.95 करोड़ हो गया, जो पिछले साल इसी अवधि में ₹4,914.32 करोड़ था।

हालांकि, क्रमिक आधार पर (QoQ), कंपनी का लाभ 28.12% और राजस्व 19.18% बढ़ा।

RVNL का परिचय और कार्यक्षेत्र

RVNL भारतीय रेलवे की क्रियान्वयन शाखा है, जो रेलवे मंत्रालय द्वारा सौंपी गई परियोजनाओं पर काम करती है।

यह टर्नकी आधार पर कार्य करती है, जिसमें परियोजना के विकास का पूरा चक्र शामिल होता है:

परियोजना की अवधारणा से लेकर कमीशनिंग तक।

डिजाइनिंग, अनुमान तैयार करना, अनुबंध जारी करना, और परियोजना प्रबंधन।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

