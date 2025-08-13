scorecardresearch
RVNL का शेयर 37% गिर सकता है! Antique Stock Broking ने दिया 'SELL' रेटिंग, इतना घटाया टारगेट

RVNL का शेयर 37% गिर सकता है! Antique Stock Broking ने दिया ‘SELL’ रेटिंग, इतना घटाया टारगेट

Antique Stock Broking ने रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) पर अपना ‘SELL’ रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस में कटौती की है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 13, 2025 11:53 IST

RVNL Share Price: नवरत्न रेलवे पीएसयू स्टॉक रेल विकास निगम लिमिटेड (Rail Vikas Nigam Ltd (RVNL)) के शेयरों में आज गिरावट देखने को मिल रही है। खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 11:40 बजे तक एनएसई पर 2.02% या 6.65 रुपये गिरकर 322.80 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.87% या 6.15 रुपये टूटकर 322.90 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

एनएसई पर स्टॉक आज 323.15 रुपये पर खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे लो 316.50 रुपये पर टच कर लिया है। इस बीच दिग्गज ब्रोकरेज फर्म Antique Stock Broking ने आरवीएनएल के शेयर पर बड़े गिरावट की आशंका जताई है और 37% की संभावित गिरावट का संकेत दिया है।

Antique Stock Broking ने रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) पर अपना ‘SELL’ रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस ₹216 से घटाकर ₹204 कर दिया है, जो मौजूदा ₹323.15 के शेयर मूल्य से करीब 37% की संभावित गिरावट का संकेत देता है। ब्रोकरेज का यह कॉल ऐसे समय आई है जब स्टॉक इस साल अब तक 25% गिर चुका है।

कमजोर तिमाही नतीजे 

FY26 की पहली तिमाही में RVNL का मुनाफा सालाना आधार पर 40% घटा, जिसकी मुख्य वजह मानसून से प्रभावित प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रही। तिमाही राजस्व ₹3,900 करोड़ रहा, जो सालाना आधार पर 4% कम और अनुमान से 9% नीचे था। EBITDA मार्जिन 4.5% से घटकर 1.4% रह गया, जिसमें भारत नेट प्रोजेक्ट से जुड़े खर्च का बड़ा योगदान था। नतीजतन EBITDA 71% गिरकर ₹52.9 करोड़ रह गया।

मजबूत ऑर्डर बुक लेकिन चुनौतियां बरकरार

कंपनी के पास ₹1.01 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक है, जो उसके पिछले 12 महीनों के रेवेन्यू का करीब 5 गुना है। कंपनी को Q1FY26 में ₹1,000 करोड़ के नए ऑर्डर मिले। इसके बावजूद, कड़े कंपीटिशन और एग्जीक्यूशन जोखिम चिंता बनी हुई है।

कंपनी ने बताया कि RVNL मेट्रो O&M, विदेशी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, और ऑटोमैटिक सिग्नलिंग व टेलीकॉम में अवसर तलाश रही है। कंपनी भविष्य के 40%-45% प्रोजेक्ट अंतरराष्ट्रीय बाजार से लाने का लक्ष्य रखती है, जिसमें अल्बानिया और मध्य पूर्व में सक्रिय बोलियां शामिल हैं। मैनेजमेंट आने वाले वर्षों में अंतरराष्ट्रीय कारोबार को 2-3 गुना बढ़ाने का इरादा रखता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
