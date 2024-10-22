RVNL Share News: इस स्टॉक पर आ गई सबसे बड़ी खबर

रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) ने कहा हैकि कि उसने इस साल 18 अक्टूबर को सऊदी अरब में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाई है। आरवीएनएल के लिए ये बड़ी खबर है। कंपनी को इसका पंजीकरण भी मिल गया है। इसका मतलब ये है कि कंपनी सऊदी अरब में अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी।

आरवीएनएल भारतीय रेलवे की एक क्रियान्वयन शाखा है और मंत्रालय की ओर से उसे सौंपी गई परियोजनाओं के लिए काम करती है। लेकिन अब ये भारत के बाहर सऊदी अरब में भी काम करेगी।

अगर टेक्नीकल एनालिसिस की बात करें तो RVNL का RSI 36.3 पर है, जो यह संकेत देता है कि यह न तो ओवरबॉट में है और न ही ओवरसोल्ड ज़ोन में। रेल विकास निगम के शेयर 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन और 100 दिन की तुलना में कम पर कारोबार कर रहे हैं, लेकिन 150 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर हैं। RVNL के शेयर ने दो साल में 1188% का मल्टीबैगर रिटर्न दर्ज किया है और एक साल में 177% की बढ़ोतरी हुई है।

