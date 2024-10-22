scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारRVNL Share News: इस स्टॉक पर आ गई सबसे बड़ी खबर

RVNL Share News: इस स्टॉक पर आ गई सबसे बड़ी खबर

आरवीएनएल भारतीय रेलवे की एक क्रियान्वयन शाखा है और मंत्रालय की ओर से उसे सौंपी गई परियोजनाओं के लिए काम करती है। लेकिन अब ये भारत के बाहर सऊदी अरब में भी काम करेगी।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Oct 22, 2024 09:24 IST

रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) ने कहा हैकि कि उसने इस साल 18 अक्टूबर को सऊदी अरब में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाई है।  आरवीएनएल के लिए ये बड़ी खबर है। कंपनी को इसका पंजीकरण भी मिल गया है। इसका मतलब ये है कि कंपनी सऊदी अरब में अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी। 

advertisement

आरवीएनएल भारतीय रेलवे की एक क्रियान्वयन शाखा है और मंत्रालय की ओर से उसे सौंपी गई परियोजनाओं के लिए काम करती है। लेकिन अब ये भारत के बाहर सऊदी अरब में भी काम करेगी। 

अगर टेक्नीकल एनालिसिस की बात करें तो RVNL का RSI 36.3 पर है, जो यह संकेत देता है कि यह न तो ओवरबॉट में है और न ही ओवरसोल्ड ज़ोन में। रेल विकास निगम के शेयर 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन और 100 दिन की तुलना में कम पर कारोबार कर रहे हैं, लेकिन 150 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर हैं। RVNL के शेयर ने दो साल में 1188% का मल्टीबैगर रिटर्न दर्ज किया है और एक साल में 177% की बढ़ोतरी हुई है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 22, 2024