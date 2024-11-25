25 नवंबर 2024 को रेलवे पीएसयू जैसे आरवीएनएल (Rail Vikas Nigam Ltd), रेलटेल (RailTel Corporation of India), राइट्स (RITES Ltd), आईआरकॉन इंटरनेशनल (IRCON International Ltd) और आईआरएफसी (Indian Railway Finance Corporation Ltd) के शेयरों में सुबह के कारोबार में 10% तक की तेज बढ़त देखी गई।

आइए जानें, इस उछाल के पीछे क्या कारण हैं:

1. महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों से बाजार में बढ़ा आत्मविश्वास

महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बीजेपी की बड़ी जीत ने बाजार सहभागियों का विश्वास बढ़ाया है।

हेंसक्स सिक्योरिटीज के एवीपी—रिसर्च महेश एम ओझा ने कहा,

"लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद, भारतीय निवेशकों ने एफएमसीजी और फार्मा जैसे रक्षात्मक क्षेत्रों की ओर रुख किया था। हालांकि, महाराष्ट्र चुनाव परिणाम के बाद, निवेशक रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग जैसे आक्रामक क्षेत्रों में निवेश की रणनीति अपना सकते हैं।"

2. मजबूत ऑर्डर फ्लो

रेलवे पीएसयू शेयरों में बढ़त का नेतृत्व आरवीएनएल ने किया, जिसके शेयरों में 10% की वृद्धि हुई।

आरवीएनएल ने हाल ही में ईस्टर्न रेलवे से ₹838 करोड़ की परियोजना का ऑर्डर प्राप्त करने की घोषणा की। इस परियोजना में कटाई और भराई के लिए मिट्टी का कार्य, पुल निर्माण, रेल अंडरब्रिज (RUB), रेल ओवरब्रिज (ROB), और अन्य सहायक कार्य शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट को 36 महीनों में पूरा किया जाना है।

3. अन्य रेलवे कंपनियों के प्रदर्शन

RailTel Corporation of India Ltd:

रेलटेल के शेयरों में लगभग 10% की वृद्धि हुई। कंपनी ने हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से ₹9.93 करोड़ का ऑर्डर हासिल किया है।

4. RITES Ltd:

राइट्स के शेयरों में भी 10% की बढ़त हुई। राइट्स को रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए संशोधित अनुमान प्राप्त हुए हैं। इस परियोजना की संशोधित लागत ₹531.77 करोड़ है, जो पहले ₹288.44 करोड़ थी।

5. IRCON International Ltd:

आईआरकॉन के शेयरों में 7.5% की बढ़ोतरी हुई। कंपनी को "IVR AAA/Stable" और "IVR A1+" क्रेडिट रेटिंग प्राप्त हुई है, जो इसके वित्तीय प्रदर्शन और स्थिरता को दर्शाती है।

निवेशकों के लिए सुझाव

इन शेयरों में तेजी बाजार में विश्वास और कंपनियों की बेहतर परियोजना पाइपलाइन को दर्शाती है। हालांकि, निवेशकों को सलाह दी जाती है कि किसी भी निवेश निर्णय से पहले विशेषज्ञों से परामर्श करें।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। निवेश करने से पहले एक प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से परामर्श लेना आव