ठंडे पड़े इस स्टॉक में कल हो सकता है बड़ा एक्शन! निवेशकों के लिए बड़ी खबर

12 सितंबर यानि कल इस स्टॉक में बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक ने एकदम ठंडा रिस्पॉन्स दिया है। कंपनी की ओर से एक्सचेंज फाइलिंग में बताया गया है कि Route Mobiles की प्रमोटर कंपनी Proximus Opal OFS के जरिए हिस्सेदारी बेचने का प्लान बना रही है।

advertisement

Route Mobiles की प्रमोटर कंपनी 12-13 सितंबर को Offer for Sale के जरिए कंपनी में 38 लाख शेयर या 6.03 प्रतिश हिस्सेदारी बेचने का प्लान बनाया है। ओएफएस का फ्लोर प्राइस बिना किसी छूट के 1,635 रुपये प्रति शेयर है। बुधवार को क्लोजिंग 1,634 रुपए हुई है जबकि ऑफर प्राइस 1,635 रुपये प्रति शेयर है।

OFS 12 सितंबर को non-retail investors के लिए खुला रहेगा। वहीं 13 सितंबर को रिटेल निवेशकों के लिए खुला रहेगा। प्रस्तावित शेयरों में से मिनिमम 25% शेयर म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों के लिए आरक्षित हैं, जबकि प्रस्तावित शेयरों का 10% रिटेल के लिए होगा। Shareholding Pattern को देखें तो जून 2024 तक प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 83.1% है। जबकि विदेशी निवेशकों की 5.75% होल्डिंग है। रूट मोबाइल के प्रमोटर बनने से प्रॉक्सिमस ओपल मैसेजिंग वॉल्यूम के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी CPaaS कंपनियों में से एक बन गई।

ऑफ़र फ़ॉर सेल (OFS) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके ज़रिए लिस्टेड कंपनियों के प्रमोटर अपने शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज पर बेच सकते हैं। इस प्रोसेस में प्रमोटर सीधी बिक्री प्रक्रिया के ज़रिए अपनी हिस्सेदारी कम करते हैं। नियमों के तहत कंपनियों में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 75 फीसदी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।



।

