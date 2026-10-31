RIL Q2 Results: रिलायंस इंडस्ट्रीज की बंपर कमाई, मुनाफे में 33.8% का उछाल, रेवेन्यू और EBITDA ने बनाए नए रिकॉर्ड

मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई-सितंबर के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने रेवेन्यू, EBITDA और मुनाफे के मामले में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। रिलायंस का कंसोलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 33.8% बढ़कर ₹29,550 करोड़ पहुंच गया। वहीं, ऑयल-टू-केमिकल्स (O2C) और डिजिटल सर्विसेज कारोबार ने कंपनी की कमाई बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई।

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रेवेन्यू और EBITDA ने बनाया रिकॉर्ड

दूसरी तिमाही में रिलायंस का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 27.8% बढ़कर रिकॉर्ड ₹3,62,268 करोड़ पहुंच गया।

कंपनी का कंसोलिडेटेड EBITDA भी 23.9% बढ़कर ₹62,409 करोड़ रहा। इसमें O2C कारोबार का EBITDA ₹25,203 करोड़ के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा। वहीं, डिजिटल सर्विसेज का EBITDA 17.7% बढ़कर ₹22,223 करोड़ हो गया।

मुनाफे में 33.8% की बढ़ोतरी

रिलायंस का कंसोलिडेटेड शुद्ध मुनाफा यानी PAT दूसरी तिमाही में ₹29,550 करोड़ रहा। यह पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 33.8% ज्यादा है।

कंपनी के मुताबिक, यह उसका अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही मुनाफा है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में भी कंपनी का PAT पहली बार ₹50,000 करोड़ के पार पहुंच गया।

Jio की कमाई बढ़ी, 54 करोड़ से ज्यादा ग्राहक

जियो प्लेटफॉर्म्स का रेवेन्यू 11.3% बढ़कर ₹47,485 करोड़ और EBITDA 16.6% बढ़कर ₹21,879 करोड़ रहा।

जियो के कुल ग्राहक 54.20 करोड़ के पार पहुंच गए हैं। इनमें 5G ग्राहकों की संख्या 30 करोड़ और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या 3 करोड़ पहुंच गई है। कंपनी का प्रति ग्राहक औसत राजस्व यानी ARPU बढ़कर ₹218.8 हो गया।

जियो प्लेटफॉर्म्स ने ₹30,188 करोड़ का IPO भी पूरा किया। कंपनी के मुताबिक, इसे 22 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला और 28 अक्टूबर को शेयर बाजार में इसकी लिस्टिंग हुई।

रिलायंस रिटेल और जियोमार्ट का प्रदर्शन

रिलायंस रिटेल का सकल राजस्व ₹91,716 करोड़ और EBITDA ₹6,228 करोड़ रहा। कंपनी ने तिमाही के दौरान 303 नए स्टोर खोले, जिससे कुल स्टोर की संख्या 19,947 हो गई।

जियोमार्ट के रेवेन्यू में सालाना आधार पर 42% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसका नेटवर्क अब 1,000 से ज्यादा शहरों में 5,000 से अधिक स्टोर तक फैल चुका है।

O2C कारोबार की कमाई में जबरदस्त उछाल

रिलायंस के O2C कारोबार का रेवेन्यू 44.2% बढ़कर ₹2,31,601 करोड़ पहुंच गया। इस कारोबार का EBITDA सालाना आधार पर 67.9% उछलकर रिकॉर्ड ₹25,203 करोड़ रहा।

कंपनी के मुताबिक, पश्चिम एशिया में सप्लाई बाधित होने और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी से कारोबार को फायदा मिला।

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कर्ज घटा, निवेश जारी

रिलायंस ने दूसरी तिमाही में ₹38,153 करोड़ का पूंजीगत खर्च किया। इसमें O2C, न्यू एनर्जी और कंज्यूमर बिजनेस के विस्तार पर निवेश शामिल रहा।

वहीं, कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट डेट 30 जून के ₹1,22,914 करोड़ से घटकर 30 सितंबर को ₹1,17,140 करोड़ रह गया। नेट डेट-टू-EBITDA अनुपात सुधरकर 0.47 गुना हो गया।

JioHotstar के यूजर्स भी बढ़े

जियोस्टार का रेवेन्यू सालाना आधार पर 10.1% बढ़कर ₹6,806 करोड़ रहा। वहीं, EBITDA ₹1,372 करोड़ दर्ज किया गया।

जियोहॉटस्टार के औसतन 44 करोड़ मासिक सक्रिय यूजर्स रहे, जो पिछले साल की तुलना में 10% ज्यादा हैं। प्लेटफॉर्म ने सिंगापुर, ब्रिटेन और कनाडा में भी अपनी सेवाओं का विस्तार किया।