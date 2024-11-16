scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारReliance Share Price | रिलायंस इंडस्ट्रीज में रेटिंग अपग्रेड के बाद शेयर दे सकता है दमदार रिटर्न

Reliance Share Price | रिलायंस इंडस्ट्रीज में रेटिंग अपग्रेड के बाद शेयर दे सकता है दमदार रिटर्न

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वाल्ट डिजनी के साथ मिलकर एक संयुक्त उद्यम (JV) का गठन किया है। इस नई कंपनी का मूल्यांकन 70,352 करोड़ रुपये है, जिसमें रिलायंस ने 11,500 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इस JV का नेतृत्व नीता अंबानी करेंगी। यह सौदा रिलायंस के विस्तार और विकास को नई दिशा देगा।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Nov 16, 2024 19:25 IST
पिछले कुछ दिनों से निफ्टी और सेंसेक्स लगातार गिरावट दर्ज कर रहे हैं। निवेशक अब ऐसे शेयरों की तलाश में हैं, जो लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न दे सकें। इस बीच, एक्सपर्ट्स ने मजबूत फंडामेंटल वाले शेयरों पर फोकस करने की सलाह दी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज (NSE: RELIANCE) इस सूची में सबसे ऊपर है।

रिलायंस और डिजनी का बड़ा सौदा
रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वाल्ट डिजनी के साथ मिलकर एक संयुक्त उद्यम (JV) का गठन किया है। इस नई कंपनी का मूल्यांकन 70,352 करोड़ रुपये है, जिसमें रिलायंस ने 11,500 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इस JV का नेतृत्व नीता अंबानी करेंगी। यह सौदा रिलायंस के विस्तार और विकास को नई दिशा देगा।

CLSA का भरोसा, शेयर को मिली रेटिंग अपग्रेड
प्रमुख ब्रोकरेज फर्म CLSA ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को आउटपरफॉर्म रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस 1,650 रुपये तय किया है। CLSA के मुताबिक, रिलायंस के शेयर फिलहाल कंजर्वेटिव मूल्यांकन पर ट्रेड कर रहे हैं और 2025 तक इसमें कई सकारात्मक ट्रिगर्स देखने को मिल सकते हैं।

फर्म ने यह भी कहा है कि रिलायंस की सोलर पीवी जिगाफैक्ट्री जल्द शुरू होने की उम्मीद है। यह नई पहल कंपनी के लिए एक बड़ा ट्रिगर बन सकती है। CLSA का अनुमान है कि रिलायंस का सोलर बिजनेस लगभग 30 बिलियन डॉलर का है, जबकि इसकी नई ऊर्जा व्यापार शाखा का कुल मूल्यांकन 43 बिलियन डॉलर है।

मल्टीबैगर रिटर्न का इतिहास
1 महीने: स्टॉक में 5.74% की गिरावट
6 महीने: 10.55% की गिरावट
1 साल: 7.53% रिटर्न
5 साल: 73.90% रिटर्न
लॉन्ग टर्म: 4,678.95% का दमदार रिटर्न

विशेषज्ञों की राय
CLSA का मानना है कि यह स्टॉक अगले कुछ वर्षों में 30% तक का रिटर्न दे सकता है।

Disclaimer: शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
ankur tyagi
Nov 16, 2024