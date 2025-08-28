Reliance Share Price: मार्केट कैप के लिहाज से शेयर बाजार की सबसे बड़ी कंपनी मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) के शेयरों में आज करीब 1 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल रही है।

खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 1:56 बजे तक बीएसई पर 0.73% या 10.10 रुपये गिरकर 1375.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा है तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.71% या 9.80 रुपये गिरकर 1,375.10 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

हालांकि घरेलू ब्रोकरेज फर्म रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड (Religare Broking Ltd) ने रिलायंस के शेयर में 15.6% के अपसाइड की संभावना जताई है। चलिए जानते हैं ब्रोकरेज ने क्या कहा है?

Reliance पर Religare Broking की राय

ब्रोकरेज ने अपने रिपोर्ट में कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बड़ा और विविध बिजनेस ग्रुप है, जिसकी मजबूत मौजूदगी ऑयल टू केमिकल्स (O2C), ऑयल एंड गैस, रिटेल, टेलीकॉम, मीडिया और तेजी से बढ़ते न्यू एनर्जी सेक्टर में है।

जियो ने इस तिमाही (Q1) में 9.9 मिलियन नए ग्राहक जोड़े हैं, और 5G के तेजी से विस्तार की वजह से उसकी कमाई प्रति ग्राहक (ARPU) में भी सुधार हुआ है। आने वाले समय में प्रीमियम सेवाओं की पेशकश और बेहतर नेटवर्क से कमाई और मुनाफा और बढ़ने की उम्मीद है।

रेलिगेयर ब्रोकिंग ने आगे कहा कि रिटेल बिजनेस ने भी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। लागत पर कंट्रोल की वजह से मुनाफा बढ़ा है। FMCG बिजनेस तेजी से फैल रहा है, JioMart की क्विक कॉमर्स में ग्रोथ और नए स्टोर खुलने से आने वाले समय में रेवेन्यू और प्रति वर्ग फुट EBITDA में सुधार होगा।

ब्रोकरेज ने आगे कहा कि रिलायंस का न्यू एनर्जी सेगमेंट भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले 4-6 तिमाहियों में इसकी गिगा-फैक्ट्रियां चालू होने की उम्मीद है, जिससे यह बिजनेस भविष्य में बड़ा रिटर्न दे सकता है।

रेलिगेयर ब्रोकिंग को उम्मीद है कि कंपनी के मजबूत तिमाही प्रदर्शन और आने वाले समय की अच्छी संभावनाओं के कारण FY25 से FY27 के बीच रेवेन्यू में 10% और EBITDA में 15.1% की सालाना वृद्धि होगी।

Reliance Share Price Target

रेलिगेयर ब्रोकिंग ने इस शेयर पर ‘Accumulate’ रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस ₹1,600 रखा है। ब्रोकरेज ने 26 अगस्त के 1,384 रुपये को CMP मानते हुए अगले 11 महीने में 15.6% के अपसाइड की संभावना जताई है।