2.5% उछला मुकेश अंबानी की कंपनी का दिग्गज शेयर! इस कदम के बाद दौड़ा स्टॉक - Details

खबर लिखे जानें तक दोपहर 1:38 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 2.54% या 35.05 रुपये चढ़कर 1416 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.48% या 34.20 रुपये की तेजी के साथ 1,415.90 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 19, 2025 13:48 IST

RIL Share Price: मार्केट कैप के लिहाज से शेयर बाजार की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries Ltd) के शेयरों में आज 2.5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है।

खबर लिखे जानें तक दोपहर 1:38 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 2.54% या 35.05 रुपये चढ़कर 1416 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.48% या 34.20 रुपये की तेजी के साथ 1,415.90 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

RIL का शेयर आज बीएसई पर 1389.70 रुपये पर खुला था जिसके बाद अब शेयर अपने इंट्राडे हाई 1417.90 रुपये पर पहुंच चुका है। 

RIL के शेयर में क्यों तेजी?

यह उछाल कंपनी की टेलीकॉम इकाई रिलायंस जियो द्वारा अपने एंट्री-लेवल 1GB/दिन डेटा प्लान को बंद करने के बाद आई है जिससे ग्राहकों को महंगे प्राइस वाले डेटा पैक्स की ओर बढ़ना होगा।

जियो का नया बेस पैक 1.5GB/दिन

जियो ने अपने ₹249 वाले 28 दिन के 1GB/दिन पैक को पूरी तरह से हटा दिया है। अब कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर सिर्फ 1.5GB/दिन या उससे ज्यादा डेटा वाले प्लान ही दिख रहा है। इस बदलाव से ऐसा लग रहा है कि कंपनी यूजर्स को ज्यादा डेटा वाले और महंगे प्लान चुनने की तरफ ले जा रही है।

सब्सक्राइबर डेटा में बढ़त

TRAI के जून 2025 आंकड़ों के मुताबिक, जियो ने 1.9 मिलियन नेट वायरलेस सब्सक्राइबर जोड़े और बाजार में अपनी बढ़त बनाए रखी। एयरटेल ने भी 7.63 लाख नए ग्राहक जोड़े, जबकि वोडाफोन आइडिया (Vi) के 2.17 लाख और बीएसएनएल के 3.05 लाख ग्राहक घटे। देश का कुल वायरलेस सब्सक्राइबर बेस जून में 1.163 अरब तक पहुंच गया।

RIL की ईकाई RCPL ने की नई डील 

कंपनी की एफएमसीजी यूनिट रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (RCPL) ने Naturedge Beverages में बहुमत हिस्सेदारी खरीदी है। इस साझेदारी से RCPL का लक्ष्य अपने हर्बल और नेचुरल ड्रिंक पोर्टफोलियो को मजबूत करना है।

RCPL ने कहा कि यह कदम कंपनी को एक टोटल बेवरेज कंपनी बनाने की दिशा में है, जिसमें पारंपरिक कैटेगरीज के साथ-साथ फंक्शनल और वेलनेस-ड्रिवन सेगमेंट्स भी शामिल होंगे। भारत का हेल्दी फंक्शनल बेवरेज मार्केट उपभोक्ताओं की हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 

2022 में स्थापित RCPL ने अपने बेवरेज पोर्टफोलियो को अधिग्रहण और नए लॉन्च के जरिए आक्रामक रूप से बढ़ाया है। इसमें Campa का अधिग्रहण, Campa Energy की शुरुआत और Raskik बेवरेजेज शामिल है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
