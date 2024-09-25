Reliance Power, Reliance Infra पर आज फोकस में, जानिए क्यों

रिलायंस पावर लिमिटेड, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के शेयरों में बुधवार सुबह तेजी देखने को मिली, क्योंकि तीनों कंपनियों ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया कि प्रमोटर जय अनमोल अंबानी ने बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा 23 सितंबर को दिए गए आदेश में लगाए गए 1 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

सेबी ने जय अनमोल अंबानी पर जुर्माना

सेबी ने जय अनमोल अंबानी पर जुर्माना लगाया गया था। जय अनमोल पर जुर्माना लगाने के साथ ही सेबी ने ऋण को मंजूरी देने के लिए रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व मुख्य रिस्क अधिकारी कृष्णन गोपालकृष्णन पर भी 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

सोमवार को जारी अपने आदेश में सेबी ने कहा

सोमवार को जारी अपने आदेश में सेबी ने कहा कि रिलायंस होम फाइनेंस के बोर्ड के सदस्य जय अनमोल ने निदेशक मंडल की ओर से ऐसा न करने के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कॉर्पोरेट ऋण (जीपीसीएल ऋण) स्वीकृत किए। अनमोल अंबानी ने 14 फरवरी, 2019 को एक्यूरा प्रोडक्शंस को 20 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया, जो 11 फरवरी, 2019 को निदेशक मंडल की बैठक में दिए गए निर्देश का खंडन करता है, जिसमें जीपीसीएल के किसी भी अन्य ऋण को मंजूरी न देने का निर्देश दिया गया था।

सेबी ने पाया कि अनमोल, जो रिलायंस कैपिटल और रिलायंस होम फाइनेंस के बोर्ड में थे और रिलायंस एडीएजी समूह की अन्य कंपनियों में निदेशक भी थे, जहां धनराशि उधार दी गई थी, ने संपूर्ण जीपीसीएल उधार और इन जीपीसीएल संस्थाओं द्वारा रिलायंस कैपिटल सहित अन्य रिलायंस एडीएजी समूह की कंपनियों को दिए गए उधार के संबंध में उचित परिश्रम नहीं किया।

यह आदेश अगस्त में सेबी द्वारा अनिल अंबानी और 24 अन्य को रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के फंड के डायवर्जन से संबंधित मामले में प्रतिभूति बाजार से पांच साल के लिए प्रतिबंधित करने के बाद आया है। साथ ही उन पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।