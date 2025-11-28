scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार52 Week High पर RIL का शेयर! Motilal Oswal से लेकर UBS तक सब बुलिश - नोट करें लेटेस्ट टारगेट प्राइस

52 Week High पर RIL का शेयर! Motilal Oswal से लेकर UBS तक सब बुलिश - नोट करें लेटेस्ट टारगेट प्राइस

स्टॉक आज बीएसई पर 1568 रुपये पर खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 1580.90 रुपये को टच कर लिया है जो इसके एक साल का उच्चतम स्तर भी है। 

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 28, 2025 11:51 IST

RIL Share Price: मार्केट कैप के लिहाज से शेयर बाजार की सबसे वैल्यूएबल कंपनी, Reliance Industries Ltd (RIL) के शेयरों ने आज अपना फ्रेश 52 Week High बनाया है। स्टॉक आज बीएसई पर 1568 रुपये पर खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 1580.90 रुपये को टच कर लिया है जो इसके एक साल का उच्चतम स्तर भी है। 

खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 11:36 बजे तक बीएसई और एनएसई पर 0.67% या 10.45 रुपये चढ़कर 1574 रुपये पर कारोबार कर रहा था। कंपनी का मार्केट कैप 21,30,011.19 करोड़ रुपये का है।

RIL Share Price Return

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 1 प्रतिशत, पिछले 1 महीने में 5 प्रतिशत, पिछले 3 महीने में 13 प्रतिशत और पिछले 6 महीने में 11 प्रतिशत चढ़ा है। स्टॉक साल 2025 तक यानी YTD आधार पर अब तक 28 प्रतिशत चढ़ चुका है। वहीं पिछले 1 साल में शेयर 23 प्रतिशत उछला है।

ब्रोकरेज की राय और टारगेट प्राइस

ब्रोकरेज Motilal Oswal ने RIL पर ‘BUY’ रेटिंग दोहराते हुए ₹1,765 का टारगेट प्राइस तय किया है। ब्रोकरेज के मुताबिक, बैटरी बनाने और नई ऊर्जा के क्षेत्र में रिलायंस की सबसे बड़ी लंबी अवधि की ताकत इसका बड़ा पैमाना, मुश्किल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा करने की क्षमता, और ऊर्जा से जुड़ी सभी चीजों को एक साथ जोड़कर चलाने वाला पूरा इकोसिस्टम है।

ब्रोकरेज ने कहा कि RIL अपनी 40 GWh बैटरी गीगा फैक्ट्री पर आगे बढ़ रहा है, जो CY26 की शुरुआत में ऑपरेशनल होगी। ब्रोकरेज ने कहा कि हम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को शामिल करते हुए New Energy बिजनेस का वैल्यूएशन ₹116 से बढ़ाकर ₹174 प्रति शेयर कर रहे हैं।

Motilal Oswal के मुताबिक:

  • स्टैंडअलोन बिजनेस का वैल्यूएशन: 7.5x Dec’27 अनुमानित EV/EBITDA पर ₹411/शेयर
  • RJio: ₹585/शेयर
  • Reliance Retail: ₹625/शेयर
  • New Energy: ₹174/शेयर
  • टेक्निकल व्यू: ₹1,620-1,660 का टारगेट, मजबूत ब्रेकआउट

Master Capital Services के AVP- Research & Advisory, विष्णु कांत उपाध्याय ने स्टॉक पर बुलिश रुख अपनाते हुए ₹1,620-1,660 का टारगेट और ₹1,508 का स्टॉप-लॉस दिया है।

उन्होंने कहा कि Reliance ने वीकली चार्ट पर इनवर्स हेड-एंड-शोल्डर्स पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है, जो मजबूत अपट्रेंड के कंटिन्यूएशन का संकेत है।

एक अन्य ब्रोकरेज फर्म UBS ने भी RIL पर ‘Buy’ रेटिंग दी है, ₹1,820 का टारगेट प्राइस रखा है। इसके अनुसार मजबूत रिफाइनिंग ट्रेंड्स RIL की O2C कमाई को सपोर्ट करेंगे। ब्रोकरेज का कहना है कि सिंगापुर बेंचमार्क मार्जिन डीजल-हेवी रिफाइनर्स की वास्तविक प्रॉफिटैबिलिटी नहीं दिखाते।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
