Newsशेयर बाज़ारदिग्गज ब्रोकरेज ने की तगड़ी भविष्यवाणी! मुकेश अंबानी की इस कंपनी के शेयर पर 25% के अपसाइड की जताई संभावना

दिग्गज ब्रोकरेज ने की तगड़ी भविष्यवाणी! मुकेश अंबानी की इस कंपनी के शेयर पर 25% के अपसाइड की जताई संभावना

मुकेश अंबानी की दिग्गज कंपनी का शेयर सुबह 10:30 बजे तक एनएसई पर 0.37% या 5 रुपये गिरकर 1,352.20 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.27% या 3.60 रुपये चढ़कर 1353.45 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 1, 2025 10:44 IST

Reliance Industries Share: हाल ही में हुए रिलायंस के एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) के बाद घरेलू ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) ने आज बुलिश रिपोर्ट जारी की है। ब्रोकरेज ने अपने रिपोर्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries Ltd) के शेयरों में 25% के अपसाइड की संभावना जताई है। 

चलिए जानते हैं कि जेएम फाइनेंशियल ने अपने रिपोर्ट में रिलांयस के AGM के बाद क्या कहा है और RIL का टारगेट प्राइस कितना है?

Reliance Industries पर JM Financial की राय

ब्रोकरेज ने अपने रिपोर्ट में कहा कि रिलांयस ने अपने AGM में बताया कि जियो का IPO साल 2026 की पहली छमाही (जनवरी-जून) में लाने की योजना है, इसके चलते उम्मीद है कि टेलिकॉम बिजनेस में नवंबर-दिसंबर 2025 तक लगभग 15% टैरिफ हाइक हो सकता है जो RIL और भारती एयरटेल दोनों के लिए पॉजिटिव होगा।

ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को नया ग्रोथ इंजन बना रही है। कंपनी ने "Reliance Intelligence" नाम से 100% स्वामित्व वाली नई कंपनी बनाई है। इसके अलावा गूगल और मेटा के साथ AI पार्टनरशिप का ऐलान भी किया है।

जेएम फाइनेंशियल ने आगे कहा कि कंपनी ने अगले 3 साल में रेवेन्यू को 20% CAGR की दर से बढ़ाने का टारगेट रखा है और हर साल 2,000-3,000 नए स्टोर खोलने की योजना बनाई है।

O2C और न्यू एनर्जी बिजनेस पर ब्रोकरेज ने कहा कि RIL का O2C बिजनेस में 75,000 करोड़ रुपये निवेश करने का प्लान है और न्यू एनर्जी बिजनेस को अगले 5-7 साल में O2C जितना बड़ा करने का टारगेट है।

Reliance Industries Share Price Target

जेएम फाइनेंशियल ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस अगले 12 महीने में 1700 रुपये तय किया है जो इसके CMP 1,357 रुपये से 25.3% अपसाइड की संभावना दर्शाता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
