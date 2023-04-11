scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ाररेखा झुनझुवाला ने किस स्टॉक से कमाए ₹700 करोड़?

रेखा झुनझुवाला ने किस स्टॉक से कमाए ₹700 करोड़?

शेयर मार्केट के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला के लिए कहा जाता था कि वो जिस शेयर को छू ले उसे रॉकेट बना देते थे। यानि जिन स्टॉक में निवेश करते हैं उसमें जबरदस्त तेजी आ जाती थी। एकदम आम दिखने वाले राकेश झुनझुनवाला के पास ऐसा टैलेंट था जब निवेश बाजार में नुकसान झेल रहे होते थे ऐसे में वक्त में भारत के वॉरेन बफे मुनाफा कमा रहे होते थे। ये सिलसिला उनके गुजरने के बाद आज भी बदस्तूर जारी है।

Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Apr 11, 2023 15:21 IST
शेयर मार्केट के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला के लिए कहा जाता था कि वो जिस शेयर को छू ले उसे रॉकेट बना देते थे। यानि जिन स्टॉक में निवेश करते हैं उसमें जबरदस्त तेजी आ जाती थी। एकदम आम दिखने वाले राकेश झुनझुनवाला के पास ऐसा टैलेंट था जब निवेश बाजार में नुकसान झेल रहे होते थे ऐसे में वक्त में भारत के वॉरेन बफे मुनाफा कमा रहे होते थे। ये सिलसिला उनके गुजरने के बाद आज भी बदस्तूर जारी है। लेकिन बार इस विरासत को आगे बढ़ा रही हैं उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला... जी हां बिल्कुल वैसे ही जैसे राकेश झुनझुनवाला बंपर प्रॉफिट कमाते थे। रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल एक ऐसा ही स्टॉक है, जिसने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। उनकी दौलत को सिर्फ एक महीने में इस स्टॉक ने 692 करोड़ रुपये बढ़ा दिया है। आप भी जानना चाहते हैं कौन सा है ये स्टॉक? और भविष्य में कैसी रह सकती है इसकी चाल? 

रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल इस स्टॉक का नाम है टाइटन। मौजूदा वक्त में ये शेयर 2,570 के करीब ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में इस स्टॉक ने 10.55% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। रेखा झुनझुनवाला के पास इस कंपनी के साढ़े 4 करोड़ से ज्यादा शेयर हैं। और जाहिर सी बात है इस एक महीने के रिटर्न के जरिए उनकी वेल्थ में  700 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही आपको एक जानकारी और दे दें कि LIC ने भी टाइटन में निवेश किया हुआ है। LIC के पास करीब 2 करोड़ से ज्यादा शेयर हैं और इस एक महीने में शेयर की तेजी का फायदा LIC को भी मिला है और देखते ही देखते मुनाफा बढ़कर 300 करोड़ हो गया है। 


अब ऐसे में समझने की जरूरत है कि आने वाले दिनों में टाइटन की चाल कैसी रह सकती है। तो पहले इसके Q4 अपडेट समझ लीजिए। कंपनी को सभी कैटेगरी में डबल डिजिट की उम्मीद है। Q4 में आय 25 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। वॉच और वियरेबल में शानदार ग्रोथ से आय को सपोर्ट मिला है। इन्ही तमाम जानकारियों पर ब्रोकरेज फर्म इस स्टॉक पर बुलिश हैं। गोल्डमैन सैक्स ने टाइटन पर खरीदारी की सलाह दी और शेयर का लक्ष्य 3,175 रुपये तय किया है। उनका कहना है कि टफ मैक्रो के बावजूद कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रही। वहीं सिटी ने टाइटन पर खरीदारी की रेटिंग दी है। उन्होंने इसके शेयर का लक्ष्य 3,091 रुपये तय किया है। उनका कहना है कि मार्च महीने में कारोबार में कमजोरी के बाद अच्छी ग्रोथ नजर आई है। वहीं मैक्वायरी ने आउटपरफॉर्म  रेटिंग दी है और लक्ष्य 3250 रुपये तय किया है। 

अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस स्टॉक की चाल कैसी रहती है और क्या फिर से ये स्टॉक मल्टीबैगर बनकर उभरता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Published On:
Apr 11, 2023