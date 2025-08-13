Regal Resources IPO: मक्का (मकई) से बने खास प्रोडक्ट बनाने वाली बिहार की कंपनी रीगल रिसोर्सेज लिमिटेड (Regal Resources Limited) के आईपीओ को सब्सक्राइब करने का आज दूसरा दिन है। इसका आईपीओ 12 अगस्त को खुला था जिसे निवेशक गुरुवार 14 अगस्त तक सब्सक्राइब कर सकते हैं।

आज सुबह 11 बजे तक के डेटा के मुताबिक इस आईपीओ को अभी तक कुल 9.73 गुना सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। Qualified Institutional Buyers ने इसे अब तक 2.97 गुना, Non-Institutional Investor ने इसे अभी तक 19.78 गुना और Retail Individual Investor ने इसे अभी तक 9.29 गुना सब्सक्राइब किया था।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

रीगल रिसोर्सेज के आईपीओ का कुल साइज ₹306 करोड़ का है जहां कंपनी फ्रेश इश्यू के जरिए 2.06 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके ₹210 करोड़ और ऑफर फॉर सेल के जरिए 0.94 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके ₹96 करोड़ जुटाना चाहती है।

Regal Resources IPO Price Band

कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस बैंड ₹96 - ₹102 तय किया है।

Regal Resources IPO Lot Size

इस इश्यू का लॉट साइज 144 शेयरों का है। इस हिसाब से निवेशकों को न्यूनतम ₹13,824 का निवेश करना होगा।

Regal Resources IPO Latest GMP

ग्रे मार्केट प्रीमियम को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इसका लेटेस्ट जीएमपी आज सुबह 9:55 बजे तक ₹32 है।

Regal Resources IPO के बारे में

रीगल रिसोर्सेज की शुरुआत साल 2012 में हुई थी। यह कंपनी मक्का (मकई) से बने खास उत्पाद बनाती है। कंपनी की मक्का प्रोसेसिंग क्षमता 750 टन प्रतिदिन है।

इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किशनगंज, बिहार में है, जो 54.03 एकड़ में फैला है और Zero Liquid Discharge (ZLD) सिस्टम से लैस है यानी फैक्ट्री से कोई गंदा पानी बाहर नहीं जाता।

कंपनी क्या बनाती है:

मक्का स्टार्च और मॉडिफाइड स्टार्च - यह मक्के से बना प्राकृतिक स्टार्च होता है।



को-प्रोडक्ट (Co-products) - जैसे ग्लूटेन, जर्म (तेल वाला हिस्सा), फाइबर और एनरिच्ड फाइबर।



फूड ग्रेड स्टार्च प्रोडक्ट्स - जैसे मक्का आटा (maize flour), आइसिंग शुगर, कस्टर्ड पाउडर और बेकिंग पाउडर।

भारत के साथ-साथ कंपनी अपने प्रोडक्ट नेपाल और बांग्लादेश में भी एक्सपोर्ट करती है। इसके ग्राहक खाद्य उद्योग, कागज उद्योग, पशु आहार और एडहेसिव (गोंद) उद्योग से जुड़े हैं।

Emami Paper Mills, Century Pulp & Paper, Manioca Food Products, Kush Proteins, Shri Guru Oil Industries, Mayank Cattle Food, Genus Paper Board, Eco Tech Papers, जैसी कंपनियां रीगल रिसोर्सेज की ग्राहक है।