FIIs के पूरे खेल को समझिए, कैसे एक महीने में पूरा बाजार हिला दिया

अक्टूबर महीने में विदेशी निवेशकों ने कैश मार्केट से रिकॉर्ड 1.14 लाख करोड़ से ज्यादा की बिकवाली की है। आप इसे इस लिहाज से भी समझ सकते हैं कि पिछले 10 सालों में किसी भी महीने के आधार पर ये सबसे बड़ी FIIs के जरिए सबसे बड़ी बिकवाली है। वहीं दूसरी ओर Domestic institutional investors (DII) जैसे इंश्योरेंस कंपनियां, म्यूचुअल फंड्स ने कैश मार्केट में 98,400 करोड़ की बिकवाली की है।

मार्केट एक्सपर्ट्स की मानें तो अक्टूबर में डीआईआई निवेश इस बात का संकेत है कि घरेलू फंड शेयर बाजार में सुधार की उम्मीद है। बाजार में गिरावट FIIs के बिकवाली के कारण हुई है। हालांकि DII के जरिए किए गए बड़े निवेश ने अक्टूबर में बाजार में बड़ी गिरावट को रोका है। डीआईआई ने 1 नवंबर 2023 से लेकर अब तक सेकंडरी मार्केट में 4,63,984 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जिससे सम्वत 2080 घरेलू संस्थानों के जरिए निवेश का रिकॉर्ड वर्ष बन गया है।

हालांकि विदेशी निवेशकों के कैश मार्केट में बिकवाली के आकड़े आपको चौंका सकते हैं। पिछले पांच सत्रों में ही FIIs ने 17,240.5 करोड़ रुपये के शेयर बेचे हैं।

तारीख FIIs की बिकवाली 1 अक्टूबर -5579 करोड़ रुपये 3 अक्टूबर -15,243 करोड़ रुपये 4 अक्टूबर -9897 करोड़ रुपये 7 अक्टूबर -8293 करोड़ रुपये 8 अक्टूबर -5730 करोड़ रुपये 9 अक्टूबर -4562 करोड़ रुपये 10 अक्टूबर -4927 करोड़ रुपये 11 अक्टूबर -4,162 करोड़ रुपये 14 अक्टूबर -3,732 करोड़ रुपये 15 अक्टूबर -1,748 करोड़ रुपये 16 अक्टूबर -3,435 करोड़ रुपये 17 अक्टूबर -7,421 करोड़ रुपये 18 अक्टूबर -5,486 करोड़ रुपये 21 अक्टूबर -2,262 करोड़ रुपये 22 अक्टूबर -3,978 करोड़ रुपये 23 अक्टूबर -5,685 करोड़ रुपये 24 अक्टूबर -5,062 करोड़ रुपये 25 अक्टूबर -3,037 करोड़ रुपये 28 अक्टूबर -3,228 करोड़ रुपये 29 अक्टूबर - 549 करोड़ रुपये 30 अक्टूबर -4,614 करोड़ रुपये 31 अक्टूबर -5,813 करोड़ रुपये

इस हिसाब से देखा जाए तो अक्तूबर महीने में विदेशी निवेशकों ने 1,14,353 करोड़ रुपये भारतीय बाजारों से निकालें हैं। एलारा सिक्योरिटीज के अनुसार पिछले एक महीने में चीन में विदेशी निवेशकों ने 18.7 अरब डॉलर से भी ज्यादा का निवेश किया है। माना जा रहा है कि FII की बिकवाली के लिए मुख्य रूप से चीन जिम्मेदार है। वे 'चीन में खरीदें, भारत में बेचें' की रणनीति पर काम कर रहे हैं।