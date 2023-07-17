scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारबाज़ार खुलने से पहले ये पढ़ें, क्या हैं ग्लोबल संकेत?

बाज़ार खुलने से पहले ये पढ़ें, क्या हैं ग्लोबल संकेत?

आज हॉन्ग कॉन्ग के बाजार बंद रहेंगे साथ ही जापान के बाजार भी आज बंद हैं। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 0.43% गिरकर कारोबार करते नजर आ रहा है। GIFT निफ्टी 15 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jul 17, 2023 08:43 IST
ग्लोबल बाजार में मजबूत संकेत देखने को मिल रहे हैं।
ग्लोबल बाजार में मजबूत संकेत देखने को मिल रहे हैं।

शुक्रवार को निफ्टी 19500 के पार बंद हुआ और ग्लोबल बाजार में मजबूत संकेत देखने को मिल रहे हैं। हालांकि शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा यूरोप के बाजार में शुक्रवार को हल्की कमजोरी के साथ बंद हुए। आज हॉन्ग कॉन्ग के बाजार बंद रहेंगे साथ ही जापान के बाजार भी आज बंद हैं। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 0.43% गिरकर कारोबार करते नजर आ रहा है। GIFT निफ्टी 15 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। 

advertisement
आज हॉन्ग कॉन्ग के बाजार बंद रहेंगे साथ ही जापान के बाजार भी आज बंद हैं।
आज हॉन्ग कॉन्ग के बाजार बंद रहेंगे साथ ही जापान के बाजार भी आज बंद हैं।

क्रूड में तेजी 
पिछले एक हफ्ते से धीरे-धीरे क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं।  ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 1.8% यानी 1.49 डॉलर प्रति बैरल की बढ़त के साथ अब 80 डॉलर के करीब पहुंच चुका है। जबकि, WTI क्रूड ऑयल 1.9% यानी 1.47 डॉलर की बढ़त के साथ 75 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है।

 Also Read: Suzlon पर बाज़ार बंद होने के बाद आई बड़ी ख़बर

FIIs-DIIs के आंकड़े
विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से इस महीने लगातार खरीदारी जारी है। शुक्रवार को FIIs ने कैश मार्केट में 2,636.43 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। वहीं, DIIs ने इस दिन कैश मार्केट में 772.45 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं।

सोना-चांदी और बॉन्ड यील्ड

10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 3.83% पर है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना थोड़ा सुस्त हुआ है, ये करीब 10 डॉलर फिसलकर 1955 डॉलर प्रति आउंस के आस-पास है। चांदी हल्की सी कमजोरी के साथ 25 डॉलर प्रति आउंस के ऊपर टिकी हुई है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jul 17, 2023