बाज़ार खुलने से पहले ये पढ़ें, क्या हैं ग्लोबल संकेत?

शुक्रवार को निफ्टी 19500 के पार बंद हुआ और ग्लोबल बाजार में मजबूत संकेत देखने को मिल रहे हैं। हालांकि शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा यूरोप के बाजार में शुक्रवार को हल्की कमजोरी के साथ बंद हुए। आज हॉन्ग कॉन्ग के बाजार बंद रहेंगे साथ ही जापान के बाजार भी आज बंद हैं। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 0.43% गिरकर कारोबार करते नजर आ रहा है। GIFT निफ्टी 15 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है।

क्रूड में तेजी

पिछले एक हफ्ते से धीरे-धीरे क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 1.8% यानी 1.49 डॉलर प्रति बैरल की बढ़त के साथ अब 80 डॉलर के करीब पहुंच चुका है। जबकि, WTI क्रूड ऑयल 1.9% यानी 1.47 डॉलर की बढ़त के साथ 75 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है।

FIIs-DIIs के आंकड़े

विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से इस महीने लगातार खरीदारी जारी है। शुक्रवार को FIIs ने कैश मार्केट में 2,636.43 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। वहीं, DIIs ने इस दिन कैश मार्केट में 772.45 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं।

सोना-चांदी और बॉन्ड यील्ड

10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 3.83% पर है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना थोड़ा सुस्त हुआ है, ये करीब 10 डॉलर फिसलकर 1955 डॉलर प्रति आउंस के आस-पास है। चांदी हल्की सी कमजोरी के साथ 25 डॉलर प्रति आउंस के ऊपर टिकी हुई है।