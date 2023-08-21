आज जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग से पहले ये पढ़िए

पिछले महीने रिलायंस इंडस्ट्रीज से डीमर्ज होकर अलग कंपनी बनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज (JFS) के शेयर आज लिस्ट होने वाले हैं। लिस्ट होने से पहले आपको कुछ बातें जाननी चाहिए। सबसे पहले ये नोट कीजिए कि जियो फाइनेंशियस FTSE रसेल के इंडेक्ट में बना रहेगा और इसे MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में भी जोड़ा जाएगा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की प्राइस डिस्कवरी में इसका मूल्य 261.85 रुपये आया था। फिलहाल इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है।

आज से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (जिसे पहले रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के इक्विटी शेयरों को लिस्ट किया जाएगा और ये शेयर 10 कारोबारी दिनों के लिए ट्रेड-फॉर-ट्रेड सेगमेंट में रहेगा।

जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों को पिछले हफ्ते शेयरधारकों के डीमैट खाते में क्रेडिट किया गया था। डीमर्जर के हिस्से के रूप में रिलायंस के शेयरधारकों को रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक शेयर रखने के बदले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक शेयर मिलेगा।

पिछले महीने कंपनी ने म्यूचुअल फंड कंपनी शुरू करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर ब्लैकरॉक के साथ करार किया था। रिलायंस ने अक्टूबर 2022 में घोषणा की कि वह अपने फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस- रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स को अलग कर देगी और लिस्ट करेगी, जिसका नाम बदलकर Jio फाइनेंशियल सर्विसेज (JFS) कर दिया जाएगा।