scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारआज जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग से पहले ये पढ़िए

आज जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग से पहले ये पढ़िए

जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों को पिछले हफ्ते शेयरधारकों के डीमैट खाते में क्रेडिट किया गया था। डीमर्जर के हिस्से के रूप में रिलायंस के शेयरधारकों को रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक शेयर रखने के बदले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक शेयर मिलेगा।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 21, 2023 08:50 IST
आज जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग
आज जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग

पिछले महीने रिलायंस इंडस्ट्रीज से डीमर्ज होकर अलग कंपनी बनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज (JFS) के शेयर आज लिस्ट होने वाले हैं। लिस्ट होने से पहले आपको कुछ बातें जाननी चाहिए। सबसे पहले ये नोट कीजिए कि जियो फाइनेंशियस FTSE रसेल के इंडेक्ट में बना रहेगा और इसे MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में भी जोड़ा जाएगा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की प्राइस डिस्कवरी में इसका मूल्य  261.85 रुपये  आया था। फिलहाल इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है।

advertisement

आज से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (जिसे पहले रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के इक्विटी शेयरों को लिस्ट किया जाएगा और ये शेयर 10 कारोबारी दिनों के लिए ट्रेड-फॉर-ट्रेड सेगमेंट में रहेगा।

जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों को पिछले हफ्ते शेयरधारकों के डीमैट खाते में क्रेडिट किया गया था। डीमर्जर के हिस्से के रूप में रिलायंस के शेयरधारकों को रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक शेयर रखने के बदले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक शेयर मिलेगा।

पिछले महीने कंपनी ने म्यूचुअल फंड कंपनी शुरू करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर ब्लैकरॉक के साथ करार किया था। रिलायंस ने अक्टूबर 2022 में घोषणा की कि वह अपने फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस- रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स को अलग कर देगी और लिस्ट करेगी, जिसका नाम बदलकर Jio फाइनेंशियल सर्विसेज (JFS) कर दिया जाएगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Aug 21, 2023