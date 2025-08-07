Multibagger Share: इन्फ्रा कंपनी ने जारी किया तिमाही नतीजा, पिछली बार से तीन गुना बढ़ा मुनाफा
मल्टीबैगर और पेनी स्टॉक RDB Infrastructure and Power Ltd ने तिमाही नतीजा जारी कर दिया है। जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा तीन गुना बढ़ा है।
RDB Infrastructure and Power Ltd ने जून 2025 को खत्म हुई तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस बार कंपनी ने कमाई और मुनाफे में शानदार बढ़त दर्ज की है। पहले के मुकाबले नतीजे बेहतर नजर आ रहे हैं। आज कंपनी के शेयर 45 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ट्रेड कर रहे हैं।
कैसे है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस
जून तिमाही में कुल ₹6,923.69 लाख की टोटल इनकम दर्ज की है, जिसमें से ₹6,755.58 लाख कंपनी के मुख्य कारोबार यानी प्रोजेक्ट्स और कंस्ट्रक्शन से आया है। बाकी ₹168.11 लाख अन्य सोर्स से कमाई गई।
कंपनी ने इस दौरान कुल ₹6,553.01 लाख खर्च किए, जिसमें निर्माण से जुड़े खर्च, कर्मचारियों की सैलरी, फाइनेंस कॉस्ट और दूसरे खर्च शामिल हैं। इन सबके बाद कंपनी को ₹370.68 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ।
टैक्स और दूसरे जरूरी पेमेंट के बाद कंपनी को इस तिमाही में ₹272.25 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ। यह पिछले तिमाही और पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले काफी बेहतर है।
मार्च 2025 तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹115.98 लाख था, जबकि जून 2024 की तिमाही में ₹94.80 लाख का फायदा हुआ था। इस बार का ₹272.25 लाख का मुनाफा इन दोनों के मुकाबले काफी ज्यादा है, जो कंपनी की ग्रोथ को साफ दिखाता है।
कंपनी ने अपने एक पुराने प्रोजेक्ट “Anjana Project” को स्लंप सेल के जरिए ₹60 करोड़ में बेचा था, जिससे उसे ₹2.49 करोड़ का सीधा फायदा हुआ। यह आय कंपनी ने ऑपरेशनल इनकम में दिखाई, जबकि ऑडिटर का मानना है कि यह "Other Income" के रूप में दिखाई जानी चाहिए थी।
शेयर की परफॉर्मेंस
पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर 10 फीसदी टूटा है। बीते 6 महीने में कंपनी के शेयर 21 फीसदी गिरे हैं। सालभर में शेयर ने 58 फीसदी का रिटर्न दिया है। पांच साल में शेयर ने 2900 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है।