Newsशेयर बाज़ारआरबीएल बैंक के शेयरों में ताबड़तोड़ तेजी! 5% उछला स्टॉक - ये है वजह

आरबीएल बैंक के शेयरों में ताबड़तोड़ तेजी! 5% उछला स्टॉक - ये है वजह

बैंक का शेयर आज बीएसई पर 251.05 रुपये पर खुला था जो अपने इंट्राडे हाई 264.45 रुपये को टच किया। सुबह 10:43 बजे तक एनएसई पर स्टॉक 4.92% या 12.35 रुपये चढ़कर 263.20 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 29, 2025 11:13 IST

RBL Bank Share Price: कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन निजी क्षेत्र के बैंक आरबीएल बैंक (RBL Bank) के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक आज 5% चढ़कर ट्रेड कर रहा है।

खबर लिखे जानें तक सुबह 10:43 बजे तक एनएसई पर स्टॉक 4.92% या 12.35 रुपये चढ़कर 263.20 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 4.49% या 11.30 रुपये की तेजी के साथ 262.95 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

बैंक का शेयर आज बीएसई पर 251.05 रुपये पर खुला था जो अपने इंट्राडे हाई 264.45 रुपये को टच किया।

आज आरबीएल बैंक के शेयरों में क्यों तेजी?

आरबीएल बैंक के शेयर में यह तेजी एक बड़ी खबर के बाद आई है। ईटी के रिपोर्ट के मुताबिक आरबीएल बैंक के साथ फ्रांस की बड़ी फाइनेंशियल कंपनी सोसाइटी जेनरल (Societe Generale) ने बड़े डील की है। सोसाइटी जेनरल ने ओपन मार्केट में ब्लक डील के जरिए आरबीएल बैंक के ₹79 करोड़ से ज्यादा के शेयर खरीदे हैं।

यह डील बीते गुरुवार को हुई, जिसमें 31 लाख से ज्यादा शेयर औसतन ₹250.57 की कीमत पर खरीदे गए। यह कीमत पिछले बंद भाव से करीब 2% कम रही। खबरों के अनुसार, सोसाइटी जेनरल ने एक ही ट्रांजैक्शन में 32.78 लाख शेयर खरीदे, जबकि दूसरी ओर 1.29 लाख शेयर ₹251.19 पर बेचे। 

RBL Bank Q1 FY26 Results

जून 2025 में खत्म हुई पहली तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट ₹200.33 करोड़ रहा, जो साल-दर-साल 46% कम है। नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) 13% घटकर ₹1,481 करोड़ रही। नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) गिरकर 4.50% पर आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 18% घटकर ₹703 करोड़ हुआ। इसके अलावा बैंक का ऑपरेटिंग खर्च 12% बढ़कर ₹1,847 करोड़ तक पहुंच गया।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 29, 2025