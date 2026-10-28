कभी कपड़ों के लिए मशहूर थी ये कंपनी, अब डिफेंस सेक्टर में मचा रही धमाल! तिमाही नतीजों ने चौंकाया

टेक्सटाइल और अपैरल क्षेत्र की कंपनी रेमंड लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी ने बीते मंगलवार, 27 अक्टूबर को बताया कि जुलाई से सितंबर तिमाही में उसका नेट प्रॉफिट बढ़कर 32 करोड़ रुपये पहुंच गया। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने 13.9 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था।

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रेवेन्यू और मुनाफे में कितनी बढ़ोतरी?

सितंबर तिमाही में रेमंड का रेवेन्यू 24.1 फीसदी बढ़कर 655 करोड़ रुपये पहुंच गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 527.7 करोड़ रुपये था।

कंपनी का एबिटडा यानी ब्याज, टैक्स और अन्य खर्चों से पहले की कमाई 74.4 फीसदी बढ़कर 75 करोड़ रुपये हो गई। एक साल पहले यह 43 करोड़ रुपये थी। एबिटडा मार्जिन भी 8.14 फीसदी से बढ़कर 11.5 फीसदी पहुंच गया। खास बात यह है कि रेमंड पर फिलहाल कोई नेट कर्ज नहीं है। सितंबर 2026 तक कंपनी के पास 77 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नेट कैश था।

डिफेंस कारोबार ने दिखाया दम

रेमंड के एयरोस्पेस और डिफेंस कारोबार ने दूसरी तिमाही में अब तक का सबसे ज्यादा 139 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया। यह पिछले साल के 81 करोड़ रुपये से 72 फीसदी ज्यादा है। इस कारोबार का एबिटडा भी 72 फीसदी बढ़कर 29 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि मार्जिन 21 फीसदी रहा।

कंपनी के मुताबिक, ग्लोबल विमानन कंपनियों के लिए उत्पादन बढ़ने और नए उत्पाद जुड़ने से कारोबार को फायदा मिला। रेमंड आंध्र प्रदेश में करीब 510 करोड़ रुपये की लागत से नई मैन्युफैक्चरिंग क्षमता भी विकसित कर रही है।

ऑटो कंपोनेंट कारोबार का कैसा रहा प्रदर्शन?

प्रिसिजन टेक्नोलॉजी और ऑटो कंपोनेंट कारोबार का रेवेन्यू 15 फीसदी बढ़कर 471 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल यह 409 करोड़ रुपये था।

एकमुश्त लाभ को हटाकर देखें तो इस कारोबार का एबिटडा 39 फीसदी बढ़कर 61 करोड़ रुपये पहुंच गया। कंपनी ने इसका मार्जिन 13 फीसदी बताया है।

रेमंड चीन के बाहर उत्पादन के विकल्प तलाशने वाली वैश्विक कंपनियों से मिल रहे अवसरों का भी फायदा उठाना चाहती है। इसके लिए आंध्र प्रदेश में करीब 430 करोड़ रुपये का नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विकसित किया जा रहा है।

कंपनी के चेयरमैन ने क्या कहा?

रेमंड लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम हरि सिंघानिया ने कहा कि एयरोस्पेस, डिफेंस और प्रिसिजन टेक्नोलॉजी कारोबार की मजबूत ग्रोथ से कंपनी को फायदा मिला है।