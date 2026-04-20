एक बड़ा अपडेट और 4% उछला स्टील सेक्टर की कंपनी का ये शेयर! ₹25 से कम है शेयर प्राइस

Stock on Radar: स्टेनलेस स्टील और माइल्ड स्टील के लॉन्ग प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी, राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड (Rathi Steel And Power Limited) का शेयर आज 4 प्रतिशत चढ़कर ट्रेड कर रहा है।

सुबह 10:38 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 3.90% या 0.84 रुपये चढ़कर 22.36 रुपये पर कारोबार कर रहा था। आज शेयर में यह तेजी कंपनी द्वारा दी गई एक बड़ी जानकारी के बाद आई है जिसे कंपनी ने बीते शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद दी थी।

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दरअसल कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि उसके गाजियाबाद यूनिट में निर्मित Rathi Powertech ब्रांड के TMT सरियों को Confederation of Indian Industry (CII) का GreenPro ईकोलेबल सर्टिफिकेशन मिला है। यह उपलब्धि कंपनी की टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि यह GreenPro सर्टिफिकेशन, जो एक Type-1 ईकोलेबल है, खास तौर पर RSPL के गाजियाबाद स्थित अत्याधुनिक प्लांट में बनने वाले Fe 550 ग्रेड TMT सरियों पर लागू होता है। यह सर्टिफिकेशन कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मानक साबित होगा, जो टिकाऊ उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।

कंपनी ने कहा कि इसका फायदा केवल कंपनी तक सीमित नहीं है, बल्कि यूजर्स और डिजाइनर्स के लिए भी काफी अहम है। RSPL के सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स से LEED और IGBC जैसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन में जरूरी क्रेडिट्स मिलते हैं और साथ ही यह एंड-यूजर्स के लिए सुरक्षित व बिना विषाक्त वातावरण सुनिश्चित करते हैं। वहीं, स्ट्रक्चरल डिजाइनर्स के लिए यह उच्च गुणवत्ता और टिकाऊ स्टील की गारंटी देता है, जिससे जांच प्रक्रिया आसान होती है, लागत कम होती है और निर्माण कार्य तेजी से पूरा होता है।

एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक यह उपलब्धि RSPL को वैश्विक सस्टेनेबिलिटी मानकों के अनुरूप बनाती है और कंपनी के साथ-साथ पर्यावरण व हितधारकों के लिए भी मूल्य पैदा करती है। साथ ही, यह उपलब्धि इंडस्ट्री में तेजी से बढ़ते 'ग्रीन स्टील' ट्रेंड और कार्बन फुटप्रिंट कम करने की दिशा में RSPL के प्रयासों को भी दर्शाती है। कंपनी अपनी स्थापना से ही पर्यावरण-अनुकूल औद्योगिक प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए लगातार अपने प्लांट्स को अपग्रेड करती रही है।

कंपनी के प्रमोटर उदित राठी ने कहा कि GreenPro सर्टिफिकेशन मिलना उनकी सस्टेनेबिलिटी के प्रति प्रतिबद्धता का बड़ा प्रमाण है। उन्होंने बताया कि कंपनी ने हमेशा अपने ऑपरेशंस और प्रोडक्ट्स को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए निवेश किया है और यह उपलब्धि पूरी टीम के लिए गर्व का विषय है। साथ ही, इससे ग्राहकों को ग्रीन सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग से जुड़े अतिरिक्त फायदे भी मिलेंगे।