IRFC Share में शुरु होने वाला है बड़ा खेल! क्या Budget से पहले खरीदें

सरकारी कंपनी Indian Railway Finance Corporation (IRFC ) के शेयर लंबे समय से कंसोलिडेशन फेज में रहे हैं, जो निवेशकों का टेस्ट ले रहे हैं। अपने ऑल-टाइम हाई ₹229 प्रति शेयर से यह प्रमुख रेलवे PSU स्टॉक 31.5% की छूट पर उपलब्ध है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 11, 2024 16:03 IST

सरकारी कंपनी Indian Railway Finance Corporation (IRFC ) के शेयर लंबे समय से कंसोलिडेशन फेज में रहे हैं, जो निवेशकों का टेस्ट ले रहे हैं। अपने ऑल-टाइम हाई ₹229 प्रति शेयर से यह प्रमुख रेलवे PSU स्टॉक 31.5% की छूट पर उपलब्ध है।

तकनीकी विश्लेषक को IRFC के शेयरों में संभावित उलटफेर की उम्मीद है और वह इसमें 21% तक की संभावित वृद्धि देख रहे हैं। 2025 के केंद्रीय बजट की घोषणा में सिर्फ 51 दिन बाकी हैं, क्या निवेशकों को IRFC में निवेश शुरू कर देना चाहिए? 

टेक्निकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि नजदीकी चार्ट पर एक बॉटम-आउट फॉर्मेशन बन रहा है। स्टॉक अपने 200-दिन के मूविंग एवरेज पर रेजिस्टेंस का सामना कर रहा है। कुल मिलाकर, एक हाई बॉटम फॉर्मेशन है और डेलीसा चार्ट पर भी एक उलटफेर दिखाई दे रहा है। स्टॉक यहां से महत्वपूर्ण गति देख सकता है, संभवतः ₹190-200 के रेंज तक जा सकता है। विश्लेषक ₹140-145 के रेंज में मजबूत सपोर्ट देखता है। उस स्तर के आस-पास कोई भी गिरावट एक खरीद अवसर के रूप में उपयोग की जानी चाहिए, और बहुत निकट भविष्य में ₹190 का टारगेट रखा गया है।

IRFC के शेयर मंगलवार, 10 दिसंबर को ₹156.85 प्रति शेयर पर बंद हुए। इस प्राइस से विश्लेषक के जरिए सुझाया गया टारगेटय 21% तक की संभावित वृद्धि को दर्शाता है।

बुधवार, 11 दिसंबर को IRFC के शेयर ₹156.85 पर फ्लैट खुले और अब तक इस सत्र में इंट्राडे हाई ₹158.49 और इंट्राडे लो ₹156.55 को छुआ। रेलवे PSU स्टॉक NSE पर 0.55% ऊपर ₹157.7 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। NSE पर 23.4 लाख शेयर और BSE पर लगभग 2.48 लाख शेयरों का लेन-देन हुआ।

IRFC के शेयरों ने 2024 में अब तक 57% की बढ़त दर्ज की है। पिछले एक साल में इसने 91.85% का रिटर्न दिया। पिछले दो और तीन सालों में इसने 410% और 565% का रिटर्न दिया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

